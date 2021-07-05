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台東7月首波疫苗開打！預約幾滿載　採多點拉長天數分流人潮

▲▼台東7月首波疫苗5日全面開打，各地施打情況順暢。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東7月首波疫苗5日全面開打，各地施打情況順暢。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣7月首波疫苗5日全面啟動，施打對象為第1至5類民眾、設籍台東65歲以上長者及55歲原住民長者，在全縣16鄉鎮市衛生所及12間配合醫院、診所同步開打。

首日各地情況順暢，縣長饒慶鈴提醒民眾備妥身分證及健保卡雙證件，第1至5類民眾記得加帶相關工作證明，依約定時間準時到場放鬆心情打疫苗。

▲▼台東7月首波疫苗5日全面開打，各地施打情況順暢。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣府表示，截至昨日為止，疫苗預約情況達9成871，除蘭嶼鄉及綠島鄉衛生所尚有名額，其餘各衛生所及配合醫院、診所均額滿，縣府會積極爭取下波疫苗盡速撥發。

台東縣7月首波莫德納疫苗共分配到13247劑，施打對象包括第1至6類與第8類，接種作業於今日在各鄉鎮市衛生所、3家配合醫院、9間診所全面開打，不少長者由家人陪同前往，在醫護人員協助下順暢有序報到接種。至於5月9日前已打過第一劑AZ疫苗要施打第二劑者，則在台北榮民總醫院台東分院施打。

▲▼台東7月首波疫苗5日全面開打，各地施打情況順暢。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣府改採多點施打、拉長天數避免人潮聚集。

考量減少群聚風險、鄉親不用一直排隊等候，縣府這次採多點施打、並拉長天數，以分流人潮，感謝9間診所的協助，讓此次疫苗施打擴大至28個施打點，民眾可以分散預約、多點施打，開放多點施打也是為未來更多疫苗、更普及的施打做準備。

▲▼台東7月首波疫苗5日全面開打，各地施打情況順暢。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴提醒已完成預約的鄉親帶好身分證、健保卡，第1至5類民眾記得加帶相關工作證明，依約定時間準時到場。如果鄉親想要查詢您在衛生所預約的時間及地點，可至縣府預約系統(https://wecanhelp.ttpush.app/reservation )輸入身分證字號即可；若為向醫院預約者，可至各醫院網站查詢。

另外，新冠疫苗接種後務必留在現場觀察至少15分鐘，確認身體狀況後再離開；也請鄉親可以多補充水分（腎臟病患者適量喝水即可），如果有嚴重過敏反應，請立即就醫。

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