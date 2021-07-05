化外之民！花蓮男無「罩」禁區悠哉泡溪水　警喊：快上來

▲男子未戴口罩獨自悠哉泡在溪水，遭警取締，請男子上岸。（圖／吉安分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安警分局水源派出所日前獲報，有民眾未戴口罩，並闖入秀林鄉砂婆噹溪的管制範圍內。經線上巡邏員警趕赴現場，當場發現一名年約30歲的吳姓男子無視三級警戒規定，獨自一人悠哉的在溪中玩水，員警趕忙叫他上岸並予取締，函報花蓮縣政府裁罰。



警方表示，為強化全國三級警戒防疫作為，花蓮縣政府公告封閉多個轄境戲水景點，包括翡翠谷、砂婆礑溪、清水溪、三棧溪及崇德海岸等區域，並配合全國警戒至7月12日以前暫停開放，轄區吉安警分局水源、銅門派出所也動員山警，持續加強管制地點巡邏及守望勤務。

▲員警帶男子仔細看清楚溪邊的警戒宣導布條。



位於秀林鄉的三棧溪、翡翠谷、清水溪、砂婆礑溪是花蓮知名的戲水景點，另外崇德海岸也是水上活動的重要海域，為了防止遊客湧入衍生群聚，造成防疫破口，秀林鄉公所配合花蓮縣政府依據傳染病防治法公告暫時封閉，呼籲鄉親遵守管制規定，共同守護美麗清淨的家園。

▲員警依違反防疫3級警戒開罰。



近期疫情雖有趨緩，但是三級警戒確數度延長，顯見大家仍然不可掉以輕心，應隨時保持高度警戒，依照相關確診案例得知，室內外的不當群聚是造成疫情破口的主要原因之一，全國警察機關將持續嚴格取締，絕不鬆懈，呼籲民眾應全力配合政府的防疫措施，共體時艱。

吉安警分局強調，依據傳染病防治法第37條的規定，地方主管機關於傳染病發生或有發生之虞時，應視實際需要管制特定場所之出入，如拒絕、規避或妨礙主管機關對於特定場所的公告管制，可處新台幣三千元以上，一萬五千元以下罰鍰，呼籲民眾切勿輕視，以免荷包大失血。

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