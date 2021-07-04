旗山肉品市場遭爆「好心肝翻版」　衛生局曝3調查關鍵　

▲鳳山肉品市場旗山分場遭民眾質疑疫苗造冊不實。（圖／翻攝鳳山肉品市場官網）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山肉品市場旗山分場遭爆料，多名「臨時工」也被列入造冊施打疫苗，遭質疑造冊不實，直批有如「好心肝」翻版。對此，衛生局強調，此案爭議與好心肝不能混為一談，醫事人員接種資格非常明確，但菜市場多為家族經營，每個人都可能有接觸風險，因此有3個環節必須先釐清。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲民眾質疑，早餐店小孩也能開心打疫苗。（圖／翻攝自《爆料公社》）

有鑑於農產批發市場從業人員與出入民眾眾多，高雄市農業局依「市場專案」，針對轄內15處農產批發從業人員分3梯次施打疫苗。但有網友卻爆料：「連賣蔥油餅的早餐店的孩子今天也都能開心打疫苗了，一間工廠只有十個人上班！現在變多了一百多名俗稱臨時工的人數」。

▲高雄市鳳山肉品市場旗山分場遭爆，疫苗造冊不實。（圖／翻攝自《爆料公社》）

對此，衛生局簡任技正潘炤穎強調，「此案爭議並不能與好心肝打疫苗一事混為一談」，疫苗合約醫療機構是自己造冊給衛生局，由衛生局審核撥給疫苗，再由疫苗診所自己打疫苗，但名單若造冊資格不符還接種，那醫療院所就可被認定，造冊、施打都有問題。

潘炤穎進一步說明，但疫苗施打專案就必須回溯至主管機關單位，當時公布可造冊對象，依實際狀況釐清哪個環節有問題，「不會預設立場是醫療機關接種有誤，還是主管機關造冊有誤、傳達有誤」，因此屬2種不同狀況。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎強調，此案有3環節重點要先釐清。（圖／高雄市政府）

潘炤穎表示，有3個環節重點必須先釐清，第一是當時傳達訊息，例如什麼身分可以接種，再來是要釐清，接受訊息者是如何造冊，名單回到主管機關農業局審核後，再把數量報給衛生局，衛生局撥給疫苗、公布接種時間後，造冊人員再依通知去接種站施打;最後要釐清的是，接種後的名冊與原始名冊、審核可接種名冊是否相符，「與好心肝事件不能相提並論」。

潘炤穎舉例，醫事人員符合資格接種條列相當明確，但是菜市場就不一樣，因為技術門檻低，大部分都是家族共同經營，有可能今天爸爸不舒服，換兒子來擺攤，太太在家製作餐點，也有可能輪她叫賣，「若先扣上浮濫施打，反應有點過度了」。

▲有基層官員認為，恐是訊息傳達有誤。（圖／記者吳世龍攝）

另有基層官員認為，肉品市場傳出「臨時工」打疫苗，有可能是訊息傳達出了問題，可能與中央公告可施打對象不停變動有關係，自從北農公告全面接種後，接種對象資格限制幾乎是「每日一變」，是否有資訊落差，還是得交由行政調查後，再依法處置。

女孩想要的都在這

【更多新聞】

獨／高雄男「打莫德納後1hr亡」 兒悲：早知就不要帶他去打疫苗

快訊／打莫德納半小時後休克 高雄70歲男緊急送醫搶救不治

陳其邁再霸氣加碼！疫苗接種診補助「1千↑2千」 回溯至5／1

快訊／鳳山大樓「電梯狹窄」釀感染 去過地瓜攤+快餐店百人採檢

快訊／恩主公群聚釀仁武6家庭19人染疫 採驗1483人結果出爐

高雄洗腎男接種AZ「10天後身亡」 兒嘆：沒人敢說真話