快訊／恩主公群聚釀仁武6家庭19人染疫　採驗1483人結果出爐

▲高雄仁武家庭群聚匡列採檢結果 。（圖／高雄市政府）
記者許宥孺／高雄報導
設籍於新北市的一名60多歲男子，曾在5月底到恩主公醫院住院開刀，因後續照護問題，他回到高雄老家，卻釀成家庭群聚感染，共造成6個家庭、19人染疫。衛生局匡列三圈接觸者共1483人，目前檢測結果出爐，PCR陽性確診19人、陰性者1460人。
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