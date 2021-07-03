高雄洗腎男接種AZ「10天後身亡」　兒嘆：沒人敢說真話

▲高雄市一名69歲陳姓男子有洗腎病史，施打AZ疫苗10天後身亡。（示意圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名69歲陳姓男子，有洗腎病史，日前接種AZ疫苗後，第4天感到身體不適送醫，第10天身亡。家屬質疑死因與疫苗有關，申請受害救濟，但怕解剖後，醫師恐也不敢說真話；家屬還認為，桃園、台中面對同樣狀況還會給慰問金，但高雄卻沒有比照同待遇。

陳姓男子的家屬向媒體投訴，父親約洗腎3年，6月17日接種AZ疫苗後出現疲倦，第四天出現發燒，第五天就因休克送醫，醫師表示有感染、器官衰竭，搶救後仍回天乏術，於6月27日病逝。

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陳姓男子拿出父親的診斷診明，上頭列出6點病因，依序是急性心肌梗塞、敗血性休克、急性呼吸衰竭、腸胃道出血、末期腎臟病，最後則是「疑似預防接種受害個案」。

▲國內陸續傳出疑打AZ疫苗後不適身亡。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

家屬認為，父親因接種疫苗後產生不適，死因恐與疫苗有關，經建議後有填寫預防接種受害救濟申請書，不過家屬質疑，釐清死因必須解剖，不知要等多久，且病因中只載名「疑似預防接種受害」，若真是因施打AZ疫苗身亡，也沒有醫師敢寫真話。家屬也不滿，桃園、台中市政府同樣狀況都有10萬、2萬元慰問金，但高雄都沒有。

高雄市長陳其邁2日被媒體問到，高雄市未比照桃園、台中立專案，不論死因判定，對申請預防接種救濟個案先給予慰問金的考量為何。

衛生局長黃志中表示，對於注射疫苗後發生身體健康的事件，大家都非常關注，是否為疫苗引起，衛生局會協助家屬申請了解，對於健康影響部分，透過民政局的區公所、社會局、衛生局統整給予相關人協助。

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

陳其邁表示，因社會局認定家庭狀況不同，原則上在經濟弱勢，包括社會局區公所和衛生局都會全力協助。

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