施打率太可怕！高雄3天7萬多劑疫苗接種　史哲分析高效率4原因



▲高雄3天完成7萬多劑疫苗接種 。（圖／翻攝史哲臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市從7月1日到3日間，一共完成7萬1689劑疫苗接種，超高效率再度引起關注，高市副市長史哲也直呼這施打率太可怕，並分析出4個原因，讓高雄可以快速的施打疫苗，讓大家安心接種。

▲各局處首長們每天開檢討會議，持續溝通調整改善 。（圖／翻攝史哲臉書）

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高雄市副市長史哲表示，從7月1日開始啟動的莫德納疫苗接種，7月1日早上高雄收到疫苗，下午開始啟動75歲以上長輩的補打，我們堅持不用預約、透過里別分時分地匝道控流，讓長輩們來補打疫苗。7月1日從十二點半到晚上六點，我們總共接種完成1萬2298劑，接種率99.65%。7月2日，啟動72至74歲的長輩接種，49個疫苗接種站，一共完成3萬4298劑疫苗接種，接種率101.16%。7月3日39個疫苗接種站，我們完成2萬5093劑，接種率91.81%。三天下來，完成7萬1689劑的疫苗接種。

他指出，這樣的數字，要誠摯的向基層公所里政人員以及衛生系統醫護人員致敬，這種補打人數以及施打率真的很太可怕，所有人員真的會被操翻。很多人心裡感想是「還沒被肺炎擊垮，已經要為疫苗注射累倒。」

▲高雄3天完成7萬多劑疫苗接種，得感謝許多辛苦的防疫人員。（圖／翻攝史哲臉書）

但到底高雄何以如此有效率又快速的完成疫苗接種？史哲分析，首先，主動通知，透過造冊，高雄主動通知來接種疫苗。第二、方便易達，廣設接種站，搭配專車接送、熱血小黃、復康巴士等等。第三、分時分地匝道控流 ，透過以里別為單位來進行疫苗接種分時分地的控流，來控管每個時間點的接種人數，減少群聚、降低風險，讓大家安心接種。最後，齊心同心為民服務，這次在總指揮官陳其邁一聲令下，所有局處首長、區長站上第一線成為現場指揮官，將市長指示的命令落實在接種站現場。

在啟動疫苗接種站前，史哲也召集指揮大型接種站的首長們，一再討論研議如何能讓接種更加順利。高雄的疫苗接種基底於界分年齡依序施打，要讓長輩先接種疫苗、減少風險、減少重症。而「通知單」讓一切建立起基礎的秩序，不過通知單的發送，需要繁瑣的造冊、印製，以及基層里長、里幹事的逐一通知與發送，耗費了許多人力，這些人力更是防疫第一線的重要人力。

史哲也補充，畢竟這是一場長期抗戰，還有90%的人要打疫苗，以及打第二劑要接種，而接下的年齡層也開始要降至70歲以下，逐步可以克服資訊的運用落差，就將可以導入智慧系統的規劃，減少實體通知單的發送，克服這一點點資訊落差，科技智慧運用可以讓分時分地分流的規劃更方便查詢與傳遞。接著最重要的就是大家的自律，主動配合規劃，按照時間地點的指示來接種疫苗，唯有自律才能建構秩序，當落實人流的分流，能夠掌握準確的數字，更能夠均化配置與運用疫苗接種中的醫護人員，當人力能夠均化分佈，就能節省醫護人員的人力。

時間對我們來說完全沒用！

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