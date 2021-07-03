陳其邁再霸氣加碼！疫苗接種診補助「1千↑2千」　回溯至5／1

▲陳其邁宣布，加碼給醫護疫苗接種診補助，且可回溯至5月1日。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情嚴峻，考量醫護同仁辛勞，高雄市長陳其邁3日主持防疫會議時，宣布再加額補助醫護同仁疫苗接種診，從1000元加碼至2000元，且回溯至5月1日。

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▲▼陳其邁到接種站巡視，感謝醫護同仁把長輩照顧好。（圖／高雄市政府）

陳其邁指出，2021年春節，他發給負壓隔離病房第一線醫護工作慰問金，並親自到場表達關心。高雄市醫護的COVID-19疫苗接種保險都是由市府處理，所有醫事人員約6萬人左右，均由市府負擔。

陳其邁表示，部分醫護擔心病毒傳染給家人，市府也提供安心旅館給專責醫院、應變醫院醫護入住。

▲陳其邁宣布，加碼給醫護疫苗接種診補助，且可回溯至5月1日。（圖／高雄市政府）

陳其邁說，高雄市率其他縣市之先，加額補助疫苗接種診1天1000元，「現在再加碼！一天是2000元，他們很辛苦，我都可以感同身受，這是我們的戰士，今天特別決定，1天補助增加到2000元，回溯到5月1日開始。」

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