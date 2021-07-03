波音737墜海！美機師求救對話曝光　驚喊「這看起來不太好」

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國一架「波音737」貨機2日在夏威夷附近海域墜毀，其中一名機師墜海前求救表示，「這看起來不太好」，所幸2名機師都獲救，雖身受重傷，但已無生命危險。聯邦航空局與國家運輸協會也已派出10人小組展開調查。

美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）表示，「Transair 810」貨機當日由檀香山飛往毛伊島，途中引擎意外故障，當下飛行員向塔台求救，「這看起來不太好」、「我們失去一號引擎，目前正直接飛回機場」、「我們急需消防支援，很可能失去另一個引擎，它已經過熱，速度非常慢」，並請求塔台通知海岸警衛隊救援。

沈默數分鐘後，塔台再度詢問「你們還在嗎？」飛機卻再無音訊，當時即已墜入海中。

據《美聯社》報導，海岸警衛隊少校伊文琳（Karin Evelyn）指出，直升機在瓦胡島（Oahu）附近海域發現飛機殘骸，而其中一名機師緊抓飛機尾部，另一名則依靠漂浮包裹，在飛機完全沈沒前，救援人員成功把2名機師吊起。她繼續表示，警衛隊目前在評估污染情況，飛機殘骸與燃料仍在水中。

當局並未公布機師身份，不過據《夏威夷新聞》報導，其中一名58歲飛行員情況嚴重，另一名50歲飛行員頭部受傷，身上多處也有撕裂傷。

▲波音373-200。（圖／達志影像／美聯社）

此次事故飛機為具46年歷史的「波音737-200」，現已不在美國當客運航班使用，而全球也僅剩不到60架運行中。據「航空安全網路」數據，近年有約200架737飛機墜毀，數百架遭遇輕微故障事故。

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