苗栗3議員遭電話恐嚇！狡猾嫌犯身份曝光　竟是衛生局長小叔

記者陳凱力、陳韻如／苗栗報導

苗栗縣議會2日召開第5次定期會議，9名跨黨派議員含曾玟學在內，聯合要求撤換衛生局長，質疑疫情失控張蕊仙失職。不過事後卻傳出，民進黨議員陳光軒、無黨籍議員曾玟學、黎煥強等遭到一名男子電話。警方獲報後，根據區碼等循線到桃園逮人，不過這名67歲邱姓男子卻遲遲不肯開門，警方僵持到3日上午、持拘票後，邱男才開門就範。經查，邱男竟是張蕊仙小叔，而檢方漏夜偵訊後，認定邱男仍有滅證、串供之虞，裁定5萬元交保。

▲電話恐嚇苗栗議員，嫌犯竟是衛生局長小叔 。（圖／民眾提供）

苗栗縣日前爆發電子大廠群聚感染，感染範圍擴及3廠，其中台灣IC大廠京元電子更是重災區之一。2日苗栗縣議會召開第5次定期會議，曾玟學等議員聯合9名縣議員，就提出質疑，認為縣內疫情擴散衛生局局長張蕊仙失職，要求徐耀昌撤換衛生局長，卻在晚間7時許左右陸續接到恐嚇電話。

▲無黨籍苗栗縣議員黎煥強（左3）等9位議員，質疑衛生局長張蕊仙防疫失職，要求撤換。（圖／議員黎煥強提供）

據了解，黎煥強等人2日晚間7時許左右，先後接獲區碼為03的來電，疑似來自桃園。男子先是表明「很支持你們這樣年輕議員」，不過話鋒一轉就表示要黎煥強等人「不要這樣欺負小女生」，「做不好教她就好了」，「應該要跟縣長和局長合作去解決問題，不是去刁難她」，最後可能因未獲得議員正面回應，口氣轉硬直嗆，「當議員態度不要那麼囂張」、「等你沒當議員等著被修理」、「改天換我們上網修理你」等語。

曾玟學接獲恐嚇電話表示，民代基於職責監督縣府本就天經地義，對於縣內疫情擴散與疫苗施打等種種措施，也有向張蕊仙提出具體建議，不過其失能、失職造成縣內疫苗施打混亂等事實，要求徐耀昌撤換失能的衛生局長，是基於職責。而這位不明人士為什麼可以有這麼多議員的私人電話，才應該是需要被關注的地方。

▲苗栗縣衛生局長張蕊仙委屈落淚。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗縣刑大隊長游文勝指出，獲報後已向3位議員電話聯絡了解實際案情，並在第一時間成立專案小組，目前已掌握犯嫌背景資料及動態，並報請檢察官指揮偵辦。

不過犯嫌為逃避警方追查，斷絕任何對外聯繫，而警方循線追查，發現是一名邱姓男子所為，並於2日到桃園逮人，但邱男卻遲遲不肯開門就範，警方僵持到3日中午，持拘票後才入內逮人。經查，邱男竟是張蕊仙小叔，為了替張蕊仙出氣，才打電話恐嚇議員，而檢方漏夜偵訊後，認定邱男仍有滅證、串供之虞，裁定5萬元交保。