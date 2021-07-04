狂奔200米中途跌倒　毒蟲軟腳遭「大20歲員警」KＯ

記者楊熾興／桃園報導

31歲郭姓毒蟲深夜行跡可疑，遇見巡邏的中壢警分局興國派出所警員尤瑞勳、王孟彥，竟心虛立刻拔腿狂奔，所幸自後追趕的尤員雖年近50歲，但平日利用勤餘時間騎飛輪自主訓練，保持良好的體能狀態，不到200公尺即快腿追趕上比他年輕近20歲、腿軟倒地的郭嫌，當場逮捕。

▲見警逃跑的郭姓毒蟲過程中還跌倒。（圖／中壢警分局提供）

▲王員也追捕時踢飛鞋子，穿上後持續追捕。（圖／中壢警分局提供）

尤瑞勳、王孟彥2員日前在轄區中壢區五光二街發現郭姓毒品嫌犯，見其神色慌張形跡可疑，欲上前盤查時郭嫌竟拔腿就跑，一度在轉彎中跌倒，而警員王孟彥在追捕過程中，噴飛了鞋子也馬上穿上繼續追捕。終於在追緝約200公尺後，將不勝體力腿軟的郭男逮捕，當員警質問為何要跑？被逮的郭男竟稱，「你要抓我，當然要跑。」

▲郭男終體力不支腿軟倒地就逮。（圖／中壢警分局提供）

查獲警員尤瑞勳雖年近50歲，跟郭嫌年紀相差快20歲，因平日有健身運動習慣、反應靈敏，遇到嫌犯拔腿狂奔也能立即追趕逮捕；並當場起獲安非他命及吸食器，全案依違反毒品危害防制移送地檢署偵辦；中壢警分局長陳錦坤表示，防疫期間警方維護治安不鬆懈，任何挑戰社會秩序之不法行為，必定嚴辦到底、絕不寬待。

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