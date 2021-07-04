走超快恐發海陸警！烟花颱風估周一生成　大雨影響時程出爐

記者陳俊宏／台北報導

「準烟花」飆速前進！中央氣象局氣象局表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快周一將生成「烟花」（In-Fa）颱風，有可能發布海上警報，另也不排除發陸上警報。民間氣象愛好則分析，該熱帶系統對台灣的影響。

▲「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析熱帶低壓未來動態。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



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「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，熱帶低壓96W持續整合中，有進一步增強的趨勢，即將成為第6號「烟花」颱風！在太平洋高氣壓導引之下，準烟花移動速度很快，周一夜晚就會抵達巴士海峽，周二上午通過台灣西南海域，周三凌晨登陸中國廣東或福建。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，由於海溫十分溫暖、能量充足，但北緯20度以上風切強，而且準烟花移動速度很快，發展時間短，以輕度颱風接近巴士海峽機率最高；如果有成為颱風，氣象局將會發布颱風警報。

▲▼氣象局說，熱帶低壓在菲律賓東方海面，向西北移動，時速36公里，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／氣象局）

該粉專指出，周一中午過後，準烟花外圍環流陸續抵達，台東、花蓮、恆春、屏東開始有下雨機會，宜蘭、高雄、台南也將有飄雨機會；周一夜晚至周二上午是最靠近時刻，台南、高雄、屏東、花蓮、台東天氣不穩定，準烟花越靠近風雨就會越大！



該粉專說，準烟花對北、中部而言，基本上就沒什麼存在感，反而東南風過山增溫，會更加炎熱，山區有些微的午後雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報員張承傳表示，熱帶性低氣壓未來會以較快速度朝巴士海峽前進，抵達廣東一帶，周一下半天到周二通過巴士海峽這段時間，有時間發展成輕颱烟花，同時也距離台灣最近。但由於未來環境不利發展，氣象局預估最多達輕颱下限。

由目前路徑來看，暴風圈可能進入海警範圍，氣象局周一晚可能發布海警，要注意範圍包含巴士海峽、台灣海峽南部等；若路徑北偏也不排除發布陸警，屏東、恆春半島一帶要留意。

氣象局指出，熱帶性低氣壓周一、周二影響最明顯，花東、恆春半島有局部大雨發生機率，周一東北部、南部山區也會有短暫陣雨。

▼美國GEFS系集模式最新模擬熱帶系統未來路徑。（圖／翻攝tropicaltidbits）

