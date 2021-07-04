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預言虎林街大規模PCR結果！醫：柯文哲亂槍打鳥　忽略2件重要事

記者陳俊宏／綜合報導

台北市虎林街（含鄰近巷弄）共有13戶、 30人確診，北市府今天（4日）則啟動「虎林專案」，在永吉國小進行大規模PCR篩檢。對此，福部草屯療養院醫師沈政男預言虎林專案結局，「頂多1000人篩到一例陽性啦！這時要靠的是回溯匡列，而不是亂槍打鳥。」

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,於永吉國小設立篩檢站為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢,一早就有許多民眾前來排隊等候篩檢,醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲虎林專案今啟動。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,於永吉國小設立篩檢站為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢,一早就有許多民眾前來排隊等候篩檢,醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲▼虎林專案今啟動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,於永吉國小設立篩檢站為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢,一早就有許多民眾前來排隊等候篩檢,醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

沈政男3日在臉書指出，雙北在5月底以前幾乎沒在疫調與匡列，因為新增案例太多，但6月以後就該恢復了，而新北市長侯友宜看了有人呼籲，也趕緊迎頭趕上，並做到徹底紮實。

沈政男認為，反觀台北市長柯文哲，並沒有意識到疫調與匡列的重要，其實一直到今天，柯還是沒有認同疫調與匡列的重要，才會想出一個什麼「虎林專案」，也就是熱區快篩；其實你再怎麼篩，頂多1000人篩到一例陽性啦！這時要靠的是回溯匡列，而不是亂槍打鳥。

▼虎林專案。（圖／北市府提供）

▼虎林專案。（圖／北市府提供）

沈政男寫道，柯文哲3日也說，「環南新增41例，只有5例有症狀，可見黑數很多！」拜託，那是取樣誤差好不好？不能反映萬華與台北的染疫實況；無症狀在去年最高被估計到8成5，但後來說4、5成，而關於alpha變種，英國用最準確的app每日症狀報告發現，無症狀感染只有2成。

沈政男表示，柯文哲也說，「耳鼻喉科診所就診200多人，只有60多人願意篩檢，以後應該強制」，拜託，原來，先前都讓他們涼涼過，愛篩不篩啊？你看看人家高雄市長陳其邁的防疫，是怎麼樣的鐵腕手段？

北市府公布虎林街一帶的感染狀況，6月1日至7月3日，虎林街（含鄰近巷弄）共有13戶確診；其中，8戶為家庭群聚，有3戶全家確診數達4人，總確診人數30人。

北市府指出，截至目前剩下7戶、14人隔離中，已有16人解隔離；另外，扣除同住家人，其餘接觸者總計匡列144人。北市府今啟動「虎林專案」，在永吉國小進行大規模PCR篩檢，造冊人數3300位。

►本文獲得沈政男醫師授權。

▼虎林專案。（圖／北市府提供）

▲▼北市虎林專案。（圖／北市府提供）

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