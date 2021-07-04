許淑華爆虎林8里長怒火柯文哲　今天快篩昨晚竟被要求交400人名單

▲台北市議員許淑華。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

台北市虎林街、永春市場從6月開始已有13戶確診，確診人數達30人，北市於4日上午開始針對周邊居民實施PCR篩檢。對此，台北市議員許淑華則提出三點質疑，沒有造冊是要民眾群聚？怎麼會要里長造冊？一個月後才要快篩是要讓居民恐慌？

許淑華表示，北市府執行的虎林PCR專案，引起周邊8個里長怒火，今天要快篩，昨天才要里長造冊。她質疑北市府，是在製造恐慌，還是真的有問題，為何不能夠說清楚講明白？

許淑華指出，從新聞公布至今，她跟里長都人仰馬翻了，要求市府說清楚，一個月內30名確診怎麼來的，她追問8個里長還有永春市場自治會會長，大家都不知道有30位確診，這到底是怎麼回事？

▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區。（圖／記者李毓康攝）



另外，在篩檢工作上，許淑華說，北市府給每一個里400個篩檢名額，要里長自己造冊，自己通知里民去篩檢，里長每天已經在忙施打疫苗了，突然要他們交出400人名單，且重點在於，疫調匡列篩檢明明是北市府的責任。

許淑華說，虎林街熱區的確診者，到底是什麼時候確診的，柯文哲自己說，6月1日至7月3日，虎林街總確診人數30人，顯然確診是幾週前的事情。

她痛批，柯文哲明明有一個月時間可以疫調、匡列跟篩檢，卻擺爛不做，還只給里長一天時間就要造冊，自己沒有肩膀承擔，自己捅的婁子還要里長來幫忙擦屁股。

對於柯文哲市府的表現，許淑華表示，請柯文哲收起傲慢，停止擺爛，確實疫調、公布匡列結果，並且確實進行篩檢。

▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區。（圖／記者李毓康攝）