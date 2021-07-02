快訊／嗆爆林昶佐！「環南自治會長」林勝東晚間再發聲

▲陳時中 柯文哲視察環南市場 台北市環南市場PCR結果41陽性清消後林昶佐遭嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

環南市場今（2日）爆群聚，陳時中、台北市長柯文哲上午親自到現場掌握相關狀況。而到場關心的立委林昶佐卻意外被環南市場自治會會長林勝東連環開嗆，現場相關尷尬。對此，自治會會長林勝東晚間在LINE群組發聲明表示，「大官到場能苦民所苦為民喉舌，才是我們真正需要的，若不是來解決問題，請不要為一己之私變相落井下石。」

以下為環南市場自治會長聲明全文：

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首先感謝並婉拒眾多媒體朋友提供暢所欲言的專訪與節目邀請，身為環南市場自治會長，今天記者會上的發聲並非圖我個人之名，僅是不希望環南1060攤商生計淪為作秀素材而被忽視。

從5月初全台疫情尚未緊繃前，環南市場就已經自發加強防疫，感謝期間給予眾多協助的台北市政府、醫護人員、多位中正萬華區議員，與每一位攤商夥伴們的配合，環南市場對於所有防疫政策皆兢兢業業配合，只求疫情盡快平安落幕。

今日陳部長與柯市長攜手合作前來環南市場處理解決疫情問題，我們內心相當激動與感謝，但聽到中正萬華區林立委發言內容只為檢討台北市政府，而非在乎環南市場1060攤商，本人感到痛心並悲憤難忍，大官到場能苦民所苦為民喉舌，才是我們真正需要的，若不是來解決問題，也請不要為一己之私變相落井下石。

民之所望簡單而渺小，我們不求富貴但求溫飽，懇請每一位官員與民意代表能夠感同身受，口水不會殺死病毒與根治疫情，卻會讓生活在基層的人連喘息機會都被淹沒，還望諸位大官們集中全力解決疫情。

環南市場自治會長 林勝東