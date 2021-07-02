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神秘「芝芭里」曝！超多億萬富豪在這裡　住「青昇路」也有保祐

▲桃園市中壢區芝芭里，以客家話發音感覺像罵人字眼，里長黃連應指出，這源於平埔族語翻譯而來，當地出了很多億萬元級大地主，里民都引以為傲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區芝芭里，以客家話發音感覺像罵人字眼，里長黃連應指出，這源於平埔族語翻譯而來，當地出了很多億萬元級大地主，里民都引以為傲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區有個芝芭里，讀音類似罵人或女性生殖器諧音，但當地里民卻不引為杵，里長黃連應指出，「芝芭」里里名源自平埔族語直接音譯而來，早在清朝時期就有了，20餘年前的里民大會上，有里民建議改名但卻遭長輩怒斥而作罷，沿用至今已成為當地另類特色。黃連應強調，當地出了不少政治人物包括前縣長劉邦友與現任議長邱奕勝都是里民，當地因受青埔重劃因素，不少里民因土地徵收成了億萬元大地主，有可能是全台最多億萬富翁的村里之一。

台灣有不少古老地名，也有因諧音聽起來怪怪的，桃園市中壢區的芝芭里就是其一，甚至被網友票選為台灣第二的怪地名。「芝芭里」，用客語發音類似女性生殖器或是罵人字眼，不少人聽到地名都會覺得難以啟齒，甚至還有里民希望更改里民。

▲桃園市中壢區芝芭里長黃連應指出，芝芭里出了很多重量級政治人物，還有億萬元級大地主，里民都引以為傲。（圖／翻攝自黃連應臉書）

▲桃園市中壢區芝芭里長黃連應指出，芝芭里出了很多重量級政治人物，還有億萬元級大地主，里民都引以為傲。（圖／翻攝自黃連應臉書）

現任里長黃連應則有另外一種說法，「芝芭」里里名並非與罵人取名而來，「芝芭」這兩字源於早期台灣平埔族語直接音譯而來，雖然以漢語唸起來有點不雅，不過卻出了不少政治人物，包括已故桃園縣長劉邦友、現任桃園市議會議長邱奕勝，另外還有改制前的中壢鎮長劉家興、邱垂周等人，都是芝芭里里，當地老一輩里民都相信這是風水好的關係。

黃連應還還說，20餘年當地召開里民大會時，曾有年輕里民提議希望更改里名，理由就是諧音聽起來像罵人，但遭到不少長輩怒斥，後來改名說就草草落幕；芝芭里近年因位處桃園市青埔特區計畫，芝芭里配合土地徵收政策，不少里民成為億萬富翁，現在芝芭里可能是全台最多億萬富翁的村里，儼如富豪里代名詞。

▲桃園市中壢區有條青昇路，諧音與「輕生」，但地方認為以當地青昇宮為路名。（圖／翻攝自青昇宮官網）

▲桃園市中壢區有條青昇路，諧音與「輕生」，但地方認為以當地青昇宮為路名。（圖／翻攝自青昇宮官網）

此外，青埔地區還有一處新路名「青昇路」，諧音聽起來與「輕生」同音，但據指出，青昇路名取自路口建廟30年，當地供奉青埔王公的青昇宮而命名，地方人士因此沿用此名會獲得神明庇佑，也未見居民有何異議。

►「即日起，我退出老化黨。」

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