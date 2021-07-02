　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

環南市場確診「無症狀」多到嚇壞柯文哲　決定萬華大普篩殲滅黑數

記者陳家祥／台北報導

台北市環南市場傳出有41例確診，萬華地區的染疫風暴恐再起，北市府緊急宣布休市3天，清消完後，7日開始需持PCR陰性證明才可入場。由於確診者以市場外的人流為主，且這波普篩發現不少無症狀患者，讓柯文哲也嚇到，驚覺北市社區無症狀黑數多，考慮在進行萬華區做更大規模篩檢，把無症狀黑數一舉殲滅。

柯文哲表示，大家都非常關心環南市場檢查出41個確診者的問題，很顯然，社區中已經有潛伏的傳染源，因為這樣，昨天有做大規模的PCR，採用三大集團軍，台北榮總負責濱江市場、亞東醫院環南市場、聯醫負責萬大國小及萬大市場。

▲▼北市環南市場PCR篩檢41人陽性 今起大清消 臨時請出攤商消毒 攤商不滿抗議 副市長黃珊珊到場關切。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北市環南市場PCR篩檢41人陽性，北市府緊急宣布休市進行清消。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲指出，大部分篩檢昨天都做完，7413個案子，52個陽性。其中，在第一果菜市場做出7個確診者，其中有4個是以前感染過解除隔離，但隔半個月後做PCR又是陽性，以前感染過濾過性病毒還有殘骸留在鼻腔，所以做出來是陽性。但其CT值大於30，再去感染別人的機會不高。

至於環南市場部分，柯文哲表示，亞東醫院非常「認真」，一路拚到半夜，最後找出41個PCR陽性確診者，由於人數太多，因此半夜1點半通知警察局到場協助，管制人員只出不進，並當場決定休市，而確診者陸續送往醫院或防疫旅館治療，正在接受疫調，今天就會完成，把親密接觸者匡列出來，該做PCR就做。

柯文哲指出，台北五大批發市場全部打了1.4萬多人，可是疫苗打了到發揮效果要10到14天後，因為每個人產生抗體速度不一樣。等抗體發揮作用這段時間，再做一次篩檢，把可能的感染者全部撈出來，防止擴散到台北市其他地方。

如果從昨天環南市場可以做出41個PCR陽性，表示社區裡面「無症狀」黑數蠻多的，「昨天做出來我們也嚇到」，普篩好像要做，把該地區的普篩做更密集一點。

▲▼北市環南市場PCR篩檢41人陽性 今起大清消 臨時請出攤商消毒 攤商不滿抗議 副市長黃珊珊到場關切。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲說，從這次的普篩中，好像沒有症狀的帶源者在台灣社區蠻多的，環南市場真正確診者不多。因此在萬華區要做更大規模篩檢，未來將跳過快篩直接進行PCR檢測，明天要把畜產公司800人重新做一遍，接著在萬華成立社區快篩站，把附近的里都掃一遍，盼一舉殲滅把無症狀黑數。

柯文哲指出，市場感染一開始是在萬華的社區感染，後來侵入一市場，而一市場跟二市場往來密切，因此又往二市傳染。而環南市場又在一市場旁邊，所以傳到環南市場。柯強調，環南市場是台灣重要批發市場，怕會再傳染出去，「希望把傳染源有效在環南市場就斷掉」。

▲▼陳時中 柯文哲視察環南市場 台北市環南市場PCR結果41陽性清消後。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
環南市場確診41人「不是數字」　黃珊珊：沒有人想讓自己市民染
LIVE／料理之王2　三搶一席位爭奪賽
台中急令！阿惠麵攤2人染疫1插管「感染源不明」　1542人篩
漏網鏡頭／林昶佐被會長飆到失神　他在一旁想插話...四度被打
正妹肉販力挺林昶佐！曬市場「疫苗公文」：難怪他啞口無言
郭台銘採購BNT疫苗有譜！傳永齡基金會、上海復星醫藥已簽署文
環南市場染疫「無症狀多」嚇到柯文哲　萬華將做普篩殲滅黑數

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

環南市場確診41人「不是數字」　黃珊珊：沒有人想讓自己市民染疫　

漏網鏡頭／林昶佐被會長飆到失神　他在一旁想插話...四度被打斷

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場「疫苗公文」：難怪他啞口無言

吳崢爆永春虎林周邊出現確診足跡　「我住附近會不會又被戳鼻孔」

環南市場確診「無症狀」多到嚇壞柯文哲　決定萬華大普篩殲滅黑數

自治會長爆氣嗆作秀　趙少康：林昶佐不知民間疾苦「被選民背棄」

中選會公告陳柏惟罷免案828投票　基進黨：不樂見有人轉移防疫焦點

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

快訊／疫情爆發2個月新北死亡達338例！　今+9最年輕死者50幾歲

時力肯定中選會延緩辦理公投　喊話修法推動不在籍投票

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

王家梁公開健身餐被吐槽是「狗罐頭」ＸＤ　江宏傑向陳漢典學跳舞…崩潰：我有肢障！

謝忻錄影遭「不明力量狠推」跪趴在地　直播傳出怪聲..無尊嚇爆跑去找媽媽XD

婦人談網戀...賣房挺「機師男友」 1800萬歸零！向女兒借錢才知被騙

環南市場確診41人「不是數字」　黃珊珊：沒有人想讓自己市民染疫　

漏網鏡頭／林昶佐被會長飆到失神　他在一旁想插話...四度被打斷

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場「疫苗公文」：難怪他啞口無言

吳崢爆永春虎林周邊出現確診足跡　「我住附近會不會又被戳鼻孔」

環南市場確診「無症狀」多到嚇壞柯文哲　決定萬華大普篩殲滅黑數

自治會長爆氣嗆作秀　趙少康：林昶佐不知民間疾苦「被選民背棄」

中選會公告陳柏惟罷免案828投票　基進黨：不樂見有人轉移防疫焦點

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

快訊／疫情爆發2個月新北死亡達338例！　今+9最年輕死者50幾歲

時力肯定中選會延緩辦理公投　喊話修法推動不在籍投票

再貴的乳霜也沒用！日本專家曝3種「加速衰老」食物　愛喝飲料也中

美童軍總會與「6萬性侵受害者」和解　擬賠8.5億美元

最凶國文老師「緊身裙露出南半球」　自豪質感辣就是這一味

環南市場確診41人「不是數字」　黃珊珊：沒有人想讓自己市民染疫　

金管會爭取8萬名金融前線人員「先打疫苗」　發函指揮中心未獲同意！　

蕭亞軒揭開被狗咬傷疤：我不喜歡我這個樣子　復原等5個月陷低潮

林俊憲、蔡筱薇引薦尚機公司捐贈防疫物資 黃偉哲感謝公益善舉

台中急令！阿惠麵攤2人染疫1插管「感染源不明」　1542人篩檢出爐

熱狗大陸Long Stay五個月　爆參加男版《乘風破浪的姐姐》

解散多年仍常被問6棒問題！　網好奇「會覺得煩嗎」…小杰吐心聲

政治熱門新聞

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

攤販怒！林昶佐只打一通電話給我　「整天捧中央是捧怎樣」

林昶佐嗆柯P講廢話　遭攤商酸騙肖

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

快訊／環南市場爆41例PCR陽　林昶佐急電陳時中「準備強化北市」

蘇貞昌急令陳時中赴環南市場　外圍攤商全篩檢

林昶佐為「難掩不耐」發言致歉

陳時中戴戰貓口罩！驚人背景曝光

環南市場41人PCR確診　柯文哲首回應「擴大篩檢找出的黑數」

環南市場41人確診　政院緊召會議：新一波群聚

虎林街永春市場發現個案　開始做區域篩檢

712解封？　陳時中曝決定關鍵「等北農、屏東群聚穩定」

快訊／林昶佐遭攤商嗆　柯文哲：講543的老百姓不想聽

不管三級警戒！　陳柏惟罷免案8／28投票

更多熱門

相關新聞

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

台北環南市場驚爆41人確診，立委林昶佐吐槽台北市長柯文哲「講廢話」，遭到環南市場自治會會長林勝東當場怒嗆。對此，東門市場正妹肉販張采婕公開力挺，也曝光林昶佐啞口無言的原因。不過，也有網友張貼林昶佐2019年的影片，當時曾說采婕「被我找進了工作團隊」。

自治會長爆氣嗆作秀　趙少康：林昶佐不知民間疾苦

自治會長爆氣嗆作秀　趙少康：林昶佐不知民間疾苦

4歲童高燒亡「快篩陰性」下周解剖

4歲童高燒亡「快篩陰性」下周解剖

時力肯定公投延期　喊話修法推不在籍投票

時力肯定公投延期　喊話修法推不在籍投票

三級警戒不能見男友！看護竟跟阿公借用一下

三級警戒不能見男友！看護竟跟阿公借用一下

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情台灣防疫新冠肺炎疫苗環南市場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／環南市場千人PCR檢測「41人陽性」　今早緊急封閉清消

可口可樂復仇！C羅被移走

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

iPhone 13最終設計完成！無緣「果粉最愛功能」

環南市場41確診！醫喊「出大事了」北市疫調漏洞大

今日新增57例本土！北市確診數超越新北

快訊／台中北區社區再傳確診　火速設前進指揮所

快訊／環南市場「41人PCR陽性」　身分曝光

他曾嗆「喊普篩是中共內鬼」　網：抓到了

NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！

國小男童強吻高中女！　公然壓倒在地狂親

攤販怒！林昶佐只打一通電話給我　「整天捧中央是捧怎樣」

酒駕轎車闖紅燈撞飛5人！恐怖畫面曝

老闆說火災是誤傳　傳道士死前4分13秒影像曝

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

更多

最夯影音

更多
騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議
傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面