環南市場確診「無症狀」多到嚇壞柯文哲　決定萬華大普篩殲滅黑數

記者陳家祥／台北報導

台北市環南市場傳出有41例確診，萬華地區的染疫風暴恐再起，北市府緊急宣布休市3天，清消完後，7日開始需持PCR陰性證明才可入場。由於確診者以市場外的人流為主，且這波普篩發現不少無症狀患者，讓柯文哲也嚇到，驚覺北市社區無症狀黑數多，考慮在進行萬華區做更大規模篩檢，把無症狀黑數一舉殲滅。

柯文哲表示，大家都非常關心環南市場檢查出41個確診者的問題，很顯然，社區中已經有潛伏的傳染源，因為這樣，昨天有做大規模的PCR，採用三大集團軍，台北榮總負責濱江市場、亞東醫院環南市場、聯醫負責萬大國小及萬大市場。

▲北市環南市場PCR篩檢41人陽性，北市府緊急宣布休市進行清消。（圖／記者屠惠剛攝）



柯文哲指出，大部分篩檢昨天都做完，7413個案子，52個陽性。其中，在第一果菜市場做出7個確診者，其中有4個是以前感染過解除隔離，但隔半個月後做PCR又是陽性，以前感染過濾過性病毒還有殘骸留在鼻腔，所以做出來是陽性。但其CT值大於30，再去感染別人的機會不高。

至於環南市場部分，柯文哲表示，亞東醫院非常「認真」，一路拚到半夜，最後找出41個PCR陽性確診者，由於人數太多，因此半夜1點半通知警察局到場協助，管制人員只出不進，並當場決定休市，而確診者陸續送往醫院或防疫旅館治療，正在接受疫調，今天就會完成，把親密接觸者匡列出來，該做PCR就做。

柯文哲指出，台北五大批發市場全部打了1.4萬多人，可是疫苗打了到發揮效果要10到14天後，因為每個人產生抗體速度不一樣。等抗體發揮作用這段時間，再做一次篩檢，把可能的感染者全部撈出來，防止擴散到台北市其他地方。

如果從昨天環南市場可以做出41個PCR陽性，表示社區裡面「無症狀」黑數蠻多的，「昨天做出來我們也嚇到」，普篩好像要做，把該地區的普篩做更密集一點。

柯文哲說，從這次的普篩中，好像沒有症狀的帶源者在台灣社區蠻多的，環南市場真正確診者不多。因此在萬華區要做更大規模篩檢，未來將跳過快篩直接進行PCR檢測，明天要把畜產公司800人重新做一遍，接著在萬華成立社區快篩站，把附近的里都掃一遍，盼一舉殲滅把無症狀黑數。

柯文哲指出，市場感染一開始是在萬華的社區感染，後來侵入一市場，而一市場跟二市場往來密切，因此又往二市傳染。而環南市場又在一市場旁邊，所以傳到環南市場。柯強調，環南市場是台灣重要批發市場，怕會再傳染出去，「希望把傳染源有效在環南市場就斷掉」。