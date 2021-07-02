正妹肉販力挺林昶佐！曬市場「疫苗公文」：難怪他啞口無言

▲張采婕發文力挺林昶佐。（圖／翻攝臉書／采婕 Charlene （東門信義肉舖））



記者柯振中／綜合報導

台北環南市場驚爆41人確診，立委林昶佐吐槽台北市長柯文哲「講廢話」，遭到環南市場自治會會長林勝東當場怒嗆。對此，東門市場正妹肉販張采婕公開力挺，也曝光林昶佐啞口無言的原因。不過，也有網友張貼林昶佐2019年的影片，當時曾說采婕「被我找進了工作團隊」。

臉書粉專「采婕 Charlene （東門信義肉舖）」2日表示，這一個多月以來，市場疫情控管相當混亂，光是東門市場的預防性消毒，就至少取消2次，某次提前收到通知，必須早點收攤，配合消毒，結果攤子收了，消毒人員沒來，輾轉才得知，通知的局處根本沒送出申請，流程沒有完成，「就要我們提早收攤。」

張采婕說明，她碰過較為熱心的民意代表，就是立委林昶佐、市議員吳沛憶，對市場諸多幫忙，因此只能求助2人，希望疫調能夠精實、並幫忙安排消毒，「甚至有傳聞流動攤販確診卻沒在匡列名單內，這個問題該怎麼解決？相信一定不只有我一個人，對於以上問題，不知道怎麼解決。」

張采婕提到，市場人員可以列在施打疫苗的名單，是因為2人常常接到民眾投訴，得知市場的情況，幫大部分沒有確診的市場人員爭取，希望能夠折衷解決。

▲張采婕發文力挺林昶佐，同時曬出爭取施打疫苗的公文。（圖／翻攝臉書／采婕 Charlene （東門信義肉舖））



張采婕感嘆，自治會長嗆林昶佐「你都沒關心過」，林昶佐應該不是因為被打臉，才感覺啞口無言，「而是這陣子做了這些，卻被說沒有『關心 』而不知道說什麼了。」

張采婕指出，發這篇文以後，可能會被出征，但若沒有這2位民意代表的幫忙，東門市場可能因為「被都更」，早就拆除，目前還能夠營業、人也還算健康，就多曝光一些自己知情的狀況。

至於公文是如何取得的？張采婕提及，當時市場收到通知，可以列清冊，因此到辦公室詢問，得知確實有爭取，只要收到通知，就可以去登記。

不過，也網友發現，林昶佐2019年曾表示，團隊當中有許多人並非傳統的政治工作者，「甚至有像采婕這樣完全不懂政治的夥伴」，剛開始加入團隊，連市議員、立法委員都分不出來，「但因為她喜歡幫助人，且非常有理想抱負，所以就被我找進了工作團隊，不懂政治沒關係慢慢學就會懂了。」

▼林昶佐2019年的影片當中，曾有介紹團隊成員，其中一人是采婕。點圖可放大。（圖／翻攝臉書）



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