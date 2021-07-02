詐賣Kobe球鞋挨告遷怒分手女友　手術刀刺胸+PO傷勢照羞辱

▲陳男去年5月化名網拍NBA球星Kobe第1代與第11代球鞋，網友受騙提告，陳男竟遷怒欲分手女友，持手術刀怒刺左胸、痛毆洩恨。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

陳姓男子去年5月間在臉書拍賣網站上以化名佯稱出售NBA球星Kobe第1代、第11代球鞋，多位網友不察匯款到陳男不知情李姓女友的帳戶內，但未收到球鞋始知受騙，報警提告，陳男後因李女欲分手，遷怒女友，後竟持手術刀朝左胸處猛刺一刀，還徒手痛毆臉部等處，簡直打成熊貓臉，李女送醫撿回一命；桃檢2日偵結依詐欺、殺人未遂罪嫌提起公訴，李女獲不起訴。

檢警調查，29歲的陳姓男子去年5月8日、11日在臉書某精品拍賣網站上，以不同化名佯稱出售NBA球星Kobe第1代、第11代之NIKE球鞋，趙姓等3網友分別以2560元不等價格將款項匯入陳男的李姓女友帳戶內，網友匯款後未收到球鞋，或收到其他二手球鞋，驚覺受騙報警提告。

陳男挨告後心情不佳，去年5月26日，不滿李女要分手，陳企圖挽回與李女爆口角拉扯，陳火大痛毆李女頭部、腹部等處，還持手術刀猛刺其左胸一刀，當場噴血，李女被緊急送往國軍804醫院搶救撿回一命；不料陳男竟拍下李女受傷照片，在手機微信通訊群組內，怒稱「妳被打真的不是沒有原因」、「吃藥吃成這樣不會不好意思」、「跟外面男人一起串通要洗我兄弟！」等語，貶損李女名譽。

桃檢偵訊時，陳坦承與李女爭吵時有拿手術刀刺傷她、李女受傷後還拍照傳到群組羞辱，也坦承在拍賣網站上販售球鞋要求贓款匯入李女帳戶等犯行，檢方調查認定李女對詐騙一事不知情，偵結依詐欺、殺人未遂、誹謗等罪嫌將陳男提起公訴。

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