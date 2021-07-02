自治會長爆氣嗆作秀　趙少康：林昶佐不知民間疾苦「被選民背棄」

記者柯沛辰／綜合報導

台北市環南市場爆出41人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲2日到市場說明疫情。期間，當地立委林昶佐接過麥克風，不斷砲轟柯文哲防疫不力，怎料遭市場自治會長林勝東反嗆「你有替在地人發聲過嗎！」中廣董事長趙少康認為，「某種程度代表這人完全不知民間疾苦，已經被選民背棄」。

趙少康2日在臉書表示，林昶佐身為民意代表，卻被自己的選民當眾「狠狠洗臉」，也不是沒有原因。他指出，日從綠營媒體用「萬華病毒」形容前陣子萬華爆發的本土疫情起，但身為在地立委的林昶佐從未替地方發聲、討公道，「選民看在眼裡，當然冷暖自知」。

▲市場自治會長林勝東當眾嗆林昶佐「枉費我那麼挺你」。（圖／記者屠惠剛攝）

趙少康說，這次趁著中央到環南市場說明疫情，林昶佐急著趕到現場搶曝光，難怪引爆市場自治會怒氣，因為自治會長的立場表達很明確，無論誰執政，「給老百姓好的經濟、好的生活」才是最重要的，而不是疫情爆發才到市場搶鏡頭作秀，「滿腦子政治操作最後被選民洗臉，完全是咎由自取。」

趙少康認為，林昶佐被自己的選民當眾狠狠洗臉，某種程度代表這人完全不知民間疾苦，已經被選民背棄。他奉勸，從政者必須戒之慎之，不只地方首長要接受檢驗，民代的一舉一動，選民也都看在眼裡，「選上了只吹捧、護航特定政黨，還是真心為人民服務，民眾心中自有一把尺。」

▼林昶佐回應，民代本來就要承受情緒。（圖／記者呂佳賢攝）

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