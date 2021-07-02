快訊／林昶佐遭攤商嗆　柯文哲：講543的老百姓不想聽

▲柯文哲視察北市環南市場。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

針對立委林昶佐上午在環南市場遭攤商嗆聲，柯文哲說，對小老百姓來講，他關心的是疫情什麼時候會過去，或是怎麼在疫情支下討生活，這才是他們關心的，「所以你去講那些543的、跟解決問題無關的，老百姓不想聽，事實真相就這樣」。

台北市環南市場2日爆出41人確診，衛福部長陳時中緊急偕同陳吉仲、王美花等人，與市長柯文哲一同視察。到場關心的林昶佐怒嗆柯文哲，沒想到卻被攤商吐槽，「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖！」

▲林昶佐遭環南市場攤商嗆聲。（圖／記者屠惠剛攝）



柯文哲表示，疫情之下，最慘的是小老百姓，我昨天到寧夏夜市，他們已經50天沒有營業、沒有收入。柯舉例，今天下令環南市場停市3天，對那些攤販是多大的損失；停業3天馬上可以副業嗎？不曉得；攤商確診要隔離到17天。

柯文哲指出，對小老百姓來講，他關心的是疫情什麼時候會過去，或是怎麼在疫情支下討生活，這才是他們關心的，「所以你去講那些543的、跟解決問題無關的，老百姓不想聽，事實真相就這樣」。

至於林昶佐質疑北市防疫反應慢？柯文哲表示，大規模PCR能量是在苗栗電子廠事件後，台灣才開始建立。過去一年多台灣根本不做篩檢，為什麼會有校正回歸？因為PCR能量低，一直到5月病例暴增，整個台灣才開始買機器，包括聯醫的機器也是6月才完成。

柯文哲直言，在今年515之前，台灣之前的PCR檢測能量低，也造成指揮中心要什麼校正回歸，到苗栗電子廠事件後，台灣才開始慢慢建立大規模PCR的能力。

「環南市場、第一果菜市場做PCR跟苗栗電子廠差異在哪？電子廠是員工住宿舍、名冊固定，果菜市場單單造冊就相當不易，人數多、成員複雜。」柯文哲說，面對問題，解決問題，不要後見之明，大家都很努力。