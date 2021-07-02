超方便！台中孕媽咪注意　311家醫療院所都能打疫苗了

▲超方便！台中孕媽咪注意，明起全市311家醫療院所都能打疫苗。（圖／中國附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

中央撥配台中6萬2300劑莫德納疫苗，市長盧秀燕宣布，台中市所有孕媽咪，經產檢醫師評估無虞後，明日起可到全台中311家合約院所預約施打；另全市67處快打站將於明、後兩日大規模開設，呼籲尚未接種的75歲以上長輩踴躍施打。

盧秀燕指出，由於第一天疫苗剛到，部分準媽媽未預約成功，市府今天已開放更多專責醫院，明日更擴大至全台中276家合約診所皆可施打。目前累計有18家專責醫院、17家地區醫院及276家合約診所，總計311家合約院所提供孕婦預約施打服務，除了預計7月6日新一批莫德納疫苗到貨，需停止預約施打進行盤點作業外，7月7日起將恢復施打，提醒孕婦預約前應與產檢醫師諮詢。

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此外，台中18家專責醫院今日起也已開設「COVID-19 疫苗專責門診」，為1至6類對象及75歲以上長者提供疫苗預約接種服務。全市67處快打站也將於明、後兩日登場，開放已造冊但尚未施打的75歲以上長輩接種，這次「不會另外發新的通知單」，長輩只要持過去發放的通知單，前往所屬鄰近快打站施打即可。

衛生局長曾梓展說明，中央撥配6萬2300劑莫德納疫苗已開放施打，民眾可至衛生局官網「嚴重特殊傳染性肺炎專區」點選「COVID-19疫苗預約」，進入診所預約頁面後，系統將顯示各家診所營業及可預約時間；此外，設籍台中的75歲以上長者、65歲以上原住民等屬專案對象造冊者，無需掛號預約就可直接至快打站施打，民眾點選「COVID-19疫苗預約」中的快打站頁面，系統將跳轉至民政局網站，顯示所屬區域的快打站資訊，包括鄰里所屬快打站地點、報到時間等，方便民眾查詢。

民政局長吳世瑋表示，週末兩日登場的快打站，市府先前已完成造冊，將透過各區公所動員里鄰系統廣為通知，並藉由多元媒體發送各疫苗施打站的分流措施說明圖卡，或由里鄰長再次通知，長輩無須另外申請或預約，請尚未施打的75歲以上長者屆時攜帶身分證、健保卡，及原通知單並填妥疫苗接種評估及意願書前往鄰近快打站接種。