中選會宣告罷免案成立828投票　陳柏惟「防疫優先」24字回應

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

中選會2日通過台灣基進立委陳柏惟罷免案，定於8月28日舉行投票，陳柏惟辦公室執行長李雨蓁表示，在這段期間無論是面臨疫情或罷免等議題，陳柏惟對團隊的要求都是，「盡忠職守、全力以赴；篳路藍縷、無怨無悔；齊心防疫、台灣平安」。

新冠肺炎疫情延燒，全國三級警戒延長至7月12日，中選會2日舉行委員會議，審查通過領銜人楊文元所提「第10屆立法委員（台中市第2選舉區）陳柏惟罷免案」，並且定於8月28日舉行投票。

對此，李雨蓁表示，由於陳柏惟仍在外忙碌，因此請她代為回應，這段這段期間無論是面臨疫情或罷免等議題，陳柏惟對團隊的要求都是，「盡忠職守、全力以赴；篳路藍縷、無怨無悔；齊心防疫、台灣平安」。

李雨蓁透露，陳柏惟認為目前一切以防疫為優先，也感謝大家的關心。

中選會表示，第10屆立法委員台中市第2選舉區原選舉區選舉人總數29萬1122人，法定連署人人數應為2萬9113人以上。該罷免案原連署人人數4萬3979人，符合規定人數3萬6073人，不符合規定人數7906人，已達法定連署人人數，依法應由中選會為罷免案成立之宣告。

中選會指出，今日委員會議除決議該罷免案宣告成立外，也討論通過該罷免案定於110年8月28日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

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