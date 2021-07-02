花蓮提升果菜畜禽肉品市場防疫能量　第一線652人5日打疫苗

▲徐榛蔚表示，已彙整相關第1線農業工作人員名冊，函請中央列優先施打疫苗對象。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

維護花蓮縣農產品穩定供應，是花蓮縣長徐榛蔚高度重視的工作項目，為避免發生台北果菜市場群聚染疫事件，花蓮縣政府7月5日起陸續安排果菜、畜禽肉品批發市場等第1線工作人員652人，展開首波的疫苗施打作業。

徐榛蔚指示農業處，掌握縣內果菜批發市場、畜禽肉品市場、屠宰場、漁市場、蔬果共同運銷、水稻（公糧）經收等第1線農業工作人員名冊，函請行政院農業委員會列入優先施打疫苗對象，確保花蓮農產品穩定供應，同時維護消費者購買花蓮優質農漁畜產品的權益。

農業處長吳昆儒表示，第1波農業工作人員施打對象以花蓮蔬果批發市場、畜禽肉品批發市場、屠宰場為主，中央核定名冊652人，2日起將陸續通知名冊人員至指定施打疫苗花蓮市慈濟醫院，分批分流完成疫苗接種。縣內每日會運送蔬果到台北果菜市場的人員，也將分批完成疫苗接種，根據台北果菜市場規定，疫苗接種空窗期間，須持PCR陰性證明始能進場，縣政府昨日也已協助吉安農會人員完成檢測作業。

徐榛蔚指出，花蓮縣政府自5月起就要求各批發市場、基層農會、合作社場等落實防疫規定，加強場域清潔消毒，人員進出配戴口罩、量測體溫及實聯制登記，完善各項防疫設備及措施，農業處將持續督導轄內各農業單位落實防疫工作，降低農產品市場疫情風險。

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