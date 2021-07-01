苗栗環保局新增「空氣品質監測車」　立即採樣檢測+開罰　

▲苗栗縣政府環保局今年租用1輛新型多功能「移動式空氣品質監測車」，來提升民眾居住的空氣品質 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府環保局，為提升民眾對於居住環境與空氣的品質，租用一台新型多功能「移動式空氣品質監測車」，據此能瞭解重點工業區與民眾陳情的異味熱點，迅速移動、採樣檢測。

環保局指出，這輛車不僅可進行採樣檢測分析，多元性的解析污染物種，車內除搭載微型感測器、紅外線熱影像攝影機、FID、PID…監測設備等，另於車頂處繪製停機坪提供空拍機起降，並將數據整合於線上系統資料，於污染現地快速搜尋苗栗縣既有500個空氣品質感測器所測之數據資料，進行現地交叉比對，精準掌握污染來源與成分，有效進行後續相關處理。

▲▼「移動式空氣品質監測車」有著機動的特性，搭配微型感測器、車上設備科學儀器，可檢測數值及風速風向分析。（圖／記者黃孟珍翻攝）

環保局舉例說明，4月份接獲銅鑼工業區民眾陳情，立刻派員前往銅鑼鄉工業區瞭解現況，與現場居民進行訪談瞭解異味情形及發生時間，藉由當地居民提供詳細資料，隨即派駐「移動式空氣品質監測車」至該處執行監測作業，於視民眾反應的況狀隨時調整設置位置，確切解析該區域之空氣狀況，針對有異處進行排除。

而在6月初進行多方稽查後，查獲某塑膠公司未領有固定污染源操作許可證即逕自操作營運，環保局依法告發處分，並命該公司申請許可中不可有試車行為，否則加重處罰。環保局局長陳華盛強調，今年度打造「移動式空氣品質監測車」進行機動性監測，並針對空氣污染物種分析添加多樣性監測儀器，精準掌握污染相關成分，以達取締違規業者並針對問題進行輔導改善，維護苗栗清新空氣好環境。

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