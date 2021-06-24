台南私人宮廟深夜好熱鬧　7人群聚2人拉K這下慘了　

▲台南市警三分局於安南區郡安路5段164巷1處私人宮廟，查獲一群人涉嫌群聚又拉K，現場有7人群聚，2人另涉嫌吸K他命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局偵查隊、交通分隊及海南派出所員警，24日凌晨2時許聯合探查轄內易藏匿賭博及經常群聚處所，於安南區郡安路5段164巷1處私人宮廟一群人涉嫌群聚又拉K，現場有7人群聚，2人涉嫌吸K他命，全案依毒品罪嫌及違反傳染病防治法送辦裁罰。

台南市警三分局各單位聯手針對轄內易生危害處所進行埋伏探查，24日凌晨2時許於郡安路5段私人宮廟查獲許、黃、陳、張、陳、李及陳等7人群聚，即當場製作稽查紀錄表，現場並起獲K盤2個及愷他命香菸殘渣等違禁物。

其中許姓及黃姓男子，當場坦承在現場施用第3級毒品愷他命情事，復經採驗許、黃嫌尿液，初驗結果呈愷他命陽性反應，全案7人依據傳染病防治法規定移請衛生局裁罰；另許、黃嫌2人另依違反毒品危害防制條例罪嫌，報請台南市警察局裁罰。

市警三分局表示，如今疫情3級警戒已3度延長至7月12日，警方除持續備戰抗疫外，對於維護社會治安不會懈怠；24日查獲違反毒品危害防治條例及違反傳染病防治法案，除穩定社會秩序外，亦是杜絕防疫破口，警方會持續掃蕩違法，並籲請市民朋友確實遵守各項防疫規定，一起守護台灣，早日遠離疫情威脅。

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