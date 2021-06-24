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高雄養護中心違法造冊2護專生打AZ！衛生局要開罰　女學生下場曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市楠梓區一家養護中心違法替未成年工讀生造冊施打AZ疫苗，機構坦承行政疏失，衛生局將依法裁罰最高1萬5000元罰鍰。至於女學生是否可回到機構上班？衛生局表示，「當然不行」，因為她們並非應造冊人員，除了無法施打第2劑，更不可能混打其他疫苗。

▲▼楠梓養護機構違規讓未成年打工學生打AZ疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

▲楠梓區濟眾養護機構違規讓未成年打工學生打AZ疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

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▲▼高雄巨蛋20日出現排隊人潮施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

▲2名女學生19日下午到高雄巨蛋施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

2名16歲的護專生在楠梓區濟眾老人養護中心擔任工讀生，19日下午到高雄巨蛋施打疫苗，還在Instagram發布現時動態，表示「祝我們好運，希望打完疫苗隔天不要死在家裡！」另一名女學生則說：「希望開學還能活著跟大家見面」。

▲濟眾養護中心董事長曹世昌。（圖／記者吳世龍攝）

▲濟眾養護中心董事長曹世昌。（圖／記者吳世龍攝）

由於指揮中心防疫規定，18歲以下不能施打疫苗，2名女學生不僅年齡不符也不是機構工作人員。對此，養護中心董事長曹世昌坦承是行政人員疏失，不曉得有這個規定，就將未成年工讀生也一起造冊施打。

衛生局表示，經查該住宿型長照機構進行造冊時核有疏失，應依據傳染病防治法第36條處分，最高可處1萬5000元罰鍰。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於指揮中心已公告AZ疫苗施打規範，接種站恐怕未料想到有未成年人前來施打疫苗，因此衛生局針對接種站現場加強核對項目名冊、工作證明、勞健保投保證明，以及立刻下達要求現場接種站人員確認健保卡、加強年齡核對。

衛生局表示，高醫團隊持續追蹤該兩名工讀生健康情形，據了解除接種隔日出現發燒等不適反應外，目前健康如常。

至於女學生已接種疫苗，是否可回到機構上班？簡任技正潘炤穎表示，「當然不行」，因為長照機構為高風險場所，施打疫苗後保護力有限，2名女學生也非應造冊人員，不可能施打第2劑AZ疫苗，更不可能混打其他疫苗。

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