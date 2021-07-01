防疫女神賈永婕「送神器到苗栗」　醫護高喊「我愛妳」同框偶像

▲防疫女神賈永婕，1日中午帶著「電子影像喉頭鏡」及「高流量濕化氧氣經鼻導管系統」到頭份為恭醫院為醫護加油打氣。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

「防疫女神」賈永婕與眾藝人發起愛心送防疫醫療器材行動，全省跑透透行程1日中午抵達苗栗頭份為恭醫院，帶著2台「電子影像喉頭鏡」及3台「高流量濕化氧氣經鼻導管系統」，送給醫護人員使用，主動投入送暖行列，並為他們打氣加油、補充裝備；有醫護人員見女神到來，在醫院2樓高喊「賈永婕我愛妳！」

賈永婕表示，這些醫療器材是和王怡仁和眾家藝人一同發起「愛心送防疫醫療器材」，目的是鼓勵前線投入防疫的醫療院所從業人員，而王怡仁又與院長熟識，並告訴她為恭醫院也很需要這些器材。她也表示，原本計畫7月底準備將孩子送出國念書，也希望這段時間大家努力，趕緊「解封」，最好都不用再到處送醫療器材了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼賈永婕捐贈醫療器材到為恭醫院，也受到醫護人員的熱烈歡迎。（圖／記者黃孟珍攝）

為恭醫院院長陳振文表示，新冠肺炎疫情陡然轉劇，做為頭份及竹南唯一的急救責任醫院，醫護人員們在身心壓力及染疫風險上更是首當其衝。更在6月初京元電子事件中，配合苗栗縣衛生局，第一時間投入醫護人力，與敏盛醫院合作，在中央疫情指揮中心進駐前，就已共同協助完成2870例篩檢，找出55位陽性個案。之後更持續投入與指揮中心合作完成京元全場快篩7107人，合計6月2日至6月5日共找出177位確診員工。

陳振文也說，對抗疫情已是全民之事，非常感謝賈永婕及其他藝人們，一同捐贈為恭醫院3台高流量濕化氧氣經鼻導管系統（HFNC），今天又再度捐贈2台電子影像喉頭鏡嘉惠苗北地區的鄉親，實在令人感動；也呼籲大家一起共體時艱共同抗疫，期待疫情能早日結束，早日回歸正常的生活狀態。

Her今天推出「HAPPY HOUSE 茶樹精油乾洗手」，凝膠式 / 噴霧式，100mlX3，原價1497元、特價399元，噴霧式，200mlX3，原價1950元、特價559元。

►人倫悲劇！苗栗婦人帶4歲兒輕生雙亡 疑顧小孩身心俱疲