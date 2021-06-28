屏東Delta乘客2度到台南法旨宮問事　市府認定有「營業」開罰6萬

▲屏東枋山Delta病毒確診者，兩度前往台南佳里法旨宮「問事」，台南市衛生局認為「問事」屬營業行為，違反防疫規定，將依傳染病防治法開罰6萬元到30萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

屏東枋山Delta病毒確診者，曾在6月11日及18日，兩度前往台南佳里法旨宮「問事」，全台3級警戒期間，宮廟禁止對外開放，法旨宮雖未讓信眾進入參拜，但問事是否違反防疫相關法令讓外界關切，台南市衛生局認為宮廟「問事」屬營業行為，違法防疫規定將依傳染病防治法開罰至少6萬元。

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據了解，台南市政府6月24日時公布該名屏東確診者，在台南的相關疫調足跡指出，案1440973歲男子，在6月11日上午9時49分，由案14298計程車司機載往國道3號新化休息站北上段，拿芒果給2名友人，隨後在11時到下午1時，以及18日上午9時到11時前往台南佳里區法旨宮「問事」，該案台南市衛生局匡列接觸的兩名友人及兩名廟方人員，但衛生局之前採檢4人都是陰性，所以要求居家隔離及自主健康管理，惟後來發現確診者與Delta病毒相關，市府已依照中央規定，提高防疫規格將4人都送集中檢疫所隔離，檢查與Delta病毒株是否有關。

市府指出，該法旨宮並未立案，在3級防疫警戒期間，沒有對外開放供信眾入內參拜，而該廟問事時，廟內人員共有4人，並未超過室內5人之群聚規定，台南市警佳里分局巳開立稽查紀錄表及相關事證送衞生局裁罰，佳里分局指出，經查有問事之事實。

衛生局則表示，依規定3級警戒規定營業場所需停止營業，該廟雖未開放民眾入廟，「問事」算是宮廟的營業行為，認為已經違反3級防疫警戒的規定，依法可以開罰6萬到30萬元，將會依法裁處。

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