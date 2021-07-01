　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻「1女尬多男」和小王客製化鑰匙圈　夫離婚求償獲賠10萬

▲桃園市楊姓人妻於2018年11月間被林姓丈夫查出與男同事外遇，因楊女不斷與其他男子往來密切，林姓丈夫怒而與妻子對簿公堂。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市楊姓人妻於2018年11月間被林姓丈夫查出與男同事外遇，因楊女不斷與其他男子往來密切，林姓丈夫怒而與妻子對簿公堂。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓人妻在2018年間被林姓人夫發現與劉姓男同事暗通款取，兩人在臉書訊息中有大量鹹濕與曖昧對話，後來雖曾立下切結書保證不與楊女來往，但因楊女桃花不斷，藉故與其他男性友人出遊，林男忍痛辦理離婚，未料離婚未久又發現楊女還與其他男同事訂製客製化仿真人鑰匙圈，顯示楊女早已心有所屬，怒而提告求償；桃園地院法官審結判處楊女須賠償林10萬元，還可上訴。

判決書指出，林姓人夫與楊姓女子於2011年結婚，婚後共同育有3名未成年子女，林男於2018年11月間發現楊妻與劉姓男同事有外遇，2人在臉書訊息有大量鹹濕與曖昧對話，林男憤而提告，以楊、劉2人對話極其露骨、充滿性暗示，視婚姻為無物，後來主動找劉男到律師事務所談判，簽立切結書要求不得再與妻子往來，劉男也爽快簽立切結書。

林男還指控，楊女姦情雖被抓包但仍不思悔改，後來還查出仍與其他男性友人頻繁出遊，2人婚姻名存實亡，因此於去年8月5日簽字離婚，未料離婚才2天，又發現楊女訂製與另名男同事客製化仿真人鑰匙圈，懷疑2人在其離婚前早已暗通款曲，因此提告求償30萬元。

楊女在地院審訊時辯稱，劉男簽立之切結書，是在不得已下簽立，仿真人鑰匙圈更無法回推她與其他男子離婚前就有不當往來等語。法官傳喚律師事務所人員作證，證明劉男簽立切結書時並無遭受脅迫，2人行為確已侵害林男之配偶權，至於鑰匙圈僅有訂購證明，難認楊女與在離婚前已有交往之事實，法官審結判處楊女須賠償林姓前夫10萬元，本案還可上訴。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►桃園市7／2起長輩接種莫德納　13日完成65歲↑老人施打

►桃園鴨子划水「固安計畫」已篩4.6萬移工　99例陽性PCR全陰性

►桃園龜山2車互撞！小貨車司機噴飛送醫不治　水泥車橫躺路面

ET快訊
古拉月薪僅6000元　狂人娛樂遭判刑下場出爐
NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！　狂開70分店月收50
少女婚前性行為被抓！遭鞭刑100下　行刑完當場昏倒
快訊／福和客運將結束營運！「這路線停駛」通勤族哭了
快訊／銓敘部司長確診！　台北地院法官妻子曾接觸也確診
獨／警鈴大響防疫旅館竟喊：在測試請回房　他求救「4個字」成遺
疫情趨緩「712微解封有望」？　行政院回應了
藍心湄道歉了！身家15億「追劇被抓包看盜版」　嚇到狂跳針認錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網紅古拉退團曝月薪僅6000元！　狂人娛樂逃漏稅下場出爐

人妻「1女尬多男」和小王客製化鑰匙圈　夫離婚求償獲賠10萬

處理糾紛收1萬紅包嫌少　4煞反押情傷女逼付6萬

快訊／彰化惡火「4罹難者全在9樓」！　防疫旅館內部位置圖曝光

銓敘部司長確診…台北地院法官妻子曾接觸也確診　法院再度清消　

這樣母湯！高雄男不甩防疫拍照炫耀「水庫釣魚」警揪無罩這下慘了

喬友惡火73秒驚悚待援影片曝！他緊關門窗阻煙：叫我們只能待房間

勇消陳志帆殉職！家屬望天淚喊：請你放下一切　招魂擲3次才允杯

高雄發大財找到人了！4.5萬鈔票沿路飛　女肉販曝「不敢講」原因

獨／警鈴大響防疫旅館竟喊：測試　傳道士求救「4個字」成遺言

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

男子抱56萬進場貨櫃航運股！　一年後曬對帳單「暴賺到937萬」

許維恩請王家梁「剪掉20cm長髮」　曬激美短髮造型..網：是真愛！

四葉草版《熱愛105°C的你》甜到蛀牙！　翻唱《晴天》《大城小愛》聽完直接戀愛了❤

那對夫妻流產2年報喜迎二胎「相擁痛哭」　預產期「太玄了」！Kim：他就是2年前的這天走的...

網紅古拉退團曝月薪僅6000元！　狂人娛樂逃漏稅下場出爐

人妻「1女尬多男」和小王客製化鑰匙圈　夫離婚求償獲賠10萬

處理糾紛收1萬紅包嫌少　4煞反押情傷女逼付6萬

快訊／彰化惡火「4罹難者全在9樓」！　防疫旅館內部位置圖曝光

銓敘部司長確診…台北地院法官妻子曾接觸也確診　法院再度清消　

這樣母湯！高雄男不甩防疫拍照炫耀「水庫釣魚」警揪無罩這下慘了

喬友惡火73秒驚悚待援影片曝！他緊關門窗阻煙：叫我們只能待房間

勇消陳志帆殉職！家屬望天淚喊：請你放下一切　招魂擲3次才允杯

高雄發大財找到人了！4.5萬鈔票沿路飛　女肉販曝「不敢講」原因

獨／警鈴大響防疫旅館竟喊：測試　傳道士求救「4個字」成遺言

陽明交大提十年願景　成立「產學創新研究院」今年8月開始招生

潘孟安好感度攀升超越雙北市長　民進黨立委稱「沒有特別高興」

「保單借款紓困」現場直擊！富邦人壽櫃檯人潮踴躍　預計再延長服務時間

58萬Vtuber畢業原因曝光：長期遭跟蹤、騷擾甚至還有「威脅信」

跌破眼鏡！無畏疫情　台中買賣移轉創15年新高

睡夢中一股暖意！媽摸完「頭髮濕濕」氣炸　抓兇手貓關禁閉反省

傳入境旅客明起全面PCR篩檢　桃機：依指揮中心公布為準

林昶佐爆萬華疫苗量墊底！長輩跨區打　北市分配最多是這區

歐陽娜娜、黃安慶中共百年！　杜汶澤黑底文嗆「終有一天會完」

鮮肉男「肌情炸地瓜球」　她逛夜市羞炸！內行曝地點：超好吃

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

社會熱門新聞

彰化33歲消防殉職！陳屍防疫旅館浴缸

民眾捐1千萬給「76行者」　召集人王薇君遭爆私吞

即／彰化惡火1消防ohca　同袍跪地全場鼻酸

彰化防疫旅惡火4死20傷

勇消陳志帆殉職！同袍蹲地掩面痛哭

她賣房產挺網公　1800萬飛了還找女兒借錢

彰化防疫旅館大火　31人受困關鍵曝

空氣瓶氧氣耗盡！勇消衝喬友殉職

彰化惡火！大隊長曝：罹難4人都是被濃煙嗆死

彰化防疫旅館惡火　9樓18人受困求救

彰化防疫旅館還在悶燒！12小時惡火奪4命　最新現場照曝光

苗栗婦人帶4歲兒輕生雙亡　疑顧小孩身心俱疲

轎車過彎撞破護欄　2人燒成焦屍

獨／警鈴大響竟喊：測試　傳道士「4個字」成遺言

更多熱門

相關新聞

帶球遠嫁慘離婚！求回娘家爸媽心寒痛拒

帶球遠嫁慘離婚！求回娘家爸媽心寒痛拒

「這陣子談到姊姊回家的問題，爸媽總是很火爆……」一位女網友在《Dcard》匿名發文，說姊姊當年辭掉工作、未婚懷孕，不收聘金還推掉爸媽給的婚房基金遠嫁外縣市，沒想到姊夫卻外遇，最後離婚收場。之後姊姊帶著小孩想回娘家，但被爸媽拒絕。貼文一出，不少網友直呼超能體會原PO爸媽心情，大嘆姊姊不自愛。

人妻與男去摩鐵挨夫告　喊冤「安慰閨蜜」判免賠

人妻與男去摩鐵挨夫告　喊冤「安慰閨蜜」判免賠

外遇還把小三名字刺上身　人夫下場曝

外遇還把小三名字刺上身　人夫下場曝

小三自爆「為人夫4度流產」！正宮氣瘋PO照嗆：有洞就及格

小三自爆「為人夫4度流產」！正宮氣瘋PO照嗆：有洞就及格

離家妻搭肩警官　人夫怒告瀆職

離家妻搭肩警官　人夫怒告瀆職

關鍵字：

人妻外遇人夫求償

讀者迴響

熱門新聞

彰化33歲消防殉職！陳屍防疫旅館浴缸

「3036年未來人」預告！世界將面臨恐怖大停電

謝承均陪曾莞婷身邊20年！鬆口「兩人真正關係」

新病徵！重症醫曝染疫後「指甲完全脫落」

蜂蜜過期7年發黑能吃嗎？蜂農這樣說

三上悠亞拍6年AV「男優當場放屁」留陰影

民眾捐1千萬給「76行者」　召集人王薇君遭爆私吞

台灣「疫苗被截斷」　他分析：白宮13個字顯示民進黨沒出息

古天樂捐建大陸小學「10年後變廢墟」

小米手環6買一送一今9：30開搶！5大通路曝光

藍心湄防疫在家追劇「被抓包看盜版」！

李婉鈺戀男星7年　爆因「床下劈腿鐵證」分手

即／彰化惡火1消防ohca　同袍跪地全場鼻酸

彰化防疫旅惡火4死20傷

今起擴大開放8類公費對象接種疫苗！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」
王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面