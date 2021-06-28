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綠了！驚見離家妻搭肩北市警官　人夫怒求償獲賠1萬再告瀆職

▲▼外遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲水果攤販指控，他撞見離家妻子和黃姓警官牽手搭肩，上前理論時被打傷。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓水果販6年前撞見離家多時的妻子，和台北市警保安大隊黃姓警官搭肩牽手，2個男人當場發生衝突，事後陳男打官司向黃警求償獲賠1萬多元，陳男又再提告，指控黃警在訴訟中，拿出應該屬於偵查秘密的警詢筆錄當證據，涉嫌瀆職洩密，但台北地檢署檢察官認為，黃警是收受方並非洩漏者等理由，28日處分不起訴。

據了解，黃姓警官因為在台北市警局長春路派出所任職時，和在轄區內擺攤的陳姓水果攤夫妻熟識，2013年間，陳妻開始對陳男多所抱怨，還自稱有警官可以當靠山，2014年間就離家出走，再也找不到人。

一直到2015年6月6日下午，陳男到基隆市某個市場小吃店用餐時，赫然看到失聯多時的妻子，竟然和黃姓警官相互搭肩、手牽手步出餐館，陳男立即上前質問並發生拉扯，結果陳男右手、胸前多處挫傷，氣沖沖地跑回台北市報警提告，並向黃姓警官求償醫藥費和精神撫慰金共15萬元。

▲▼美國加州洛杉磯一起年齡歧視訴訟案，原告勝訴後共獲賠3100萬美元（約新台幣9億4000萬元）。。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲黃警稱不知道律師為何會把警詢筆錄放到訴訟文件中當證據。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

黃姓警官否認和陳妻牽手或逾矩，也沒有打傷人，陳男一審求償敗訴，上訴二審逆轉獲判賠1萬916元確定，但陳男又在訴訟中發現，黃姓警官委託律師遞交的訴狀中，有一份應該保密的警詢筆錄，懷疑黃姓警官用不詳方式取得後外流，向廉政署檢舉黃姓警官涉嫌瀆職。

廉政署一度傳喚黃姓警官了解筆錄來源，黃辯稱訴訟資料都委由律師處理，不清楚筆錄來源，而律師則以保密義務為由，拒絕證言，廉政署因此以查無犯罪嫌疑結案，陳男不甘心，再到北檢提告，檢察官認為，無論這份警詢筆錄是黃姓警官或律師取得，都只是收受的人，並非洩漏國防以外秘密罪要處罰的洩漏者，且這份筆錄只是用來作為訴訟攻防證據，也和洩密無關，因此處分不起訴黃姓警官。

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