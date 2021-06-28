外遇還把小三名字刺上身　元配抓包求償200萬！人夫下場曝

▲台南一名楊姓人夫外遇還把小三的名字刺上身，被元配發現怒求償200萬。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）



記者林冠吟／台南報導

台南一名楊姓人夫去年8月被李姓元配抓包，和吳姓小三暢遊4天3夜，楊男認錯並承諾不再與小三往來，未料不到1月，楊男就以要去新營打工的名義，再約小三出遊，還把小三的名字刺在身上，李姓人妻發現後不再寬貸，怒將2人告上法院，求償200萬元。台南地院審理後，認為楊男與吳女逾越正常男女關係，判2人應賠償人妻80萬元。

判決書指出，李姓人妻去年8月底發現楊姓丈夫外遇吳姓小三，2人頻頻通話視訊，楊男外遇被發現後，還一度向李女承諾不會再和小三往來，不過不到1個月，楊男就謊稱要去新營打工兼差，但實際上卻是和吳姓小三再次出遊。

楊男再次被發現外遇後，不再尋求老婆原諒，去年9月直接寄發存證信函，要求協議離婚，並於同月24日正式協議分居，不過2人尚未離婚。2人才剛分居不到一個星期，就被李姓人妻撞見丈夫和小三穿著情侶裝在賣場購物，還一起到刺青店將對方的名字刺在身上，開啟甜蜜同居生活，怒蒐證對2人提告求償200萬元。

庭審時，楊男還反控老婆未經他同意，就擅自翻拍其社群軟體的通話紀錄與簡訊，此舉已明顯侵害到他隱私權，屬不法取證而無證據能力，且相關照片也無法證明和他聊天的人就是吳姓小三。

而和小三一同出遊一事，楊男辯稱，依現今社會觀念來看，男女單獨出遊是為常態，並無侵犯到李女的配偶權；且李女所指控的互將名字刺在對方身上與同居等，其舉證的照片都無法清楚辨認2人為楊男和吳女，難以認定有逾越男女正常交往，而侵害配偶權的情形。

▲2人還把對方的名字刺在身上，刺青圖形成雙成對，互表心意。（圖／取自免費圖庫pixabay）



台南地院審理後認為，楊男主張李女違法取得其通話紀錄等，不過因為2人當時尚未分居，與一般已離婚或正在分居中的夫妻所需隱私程度不同，同時因涉及私密行為，要取得直接客觀證據，有相當難度，認為李女的舉證有重大利益，而楊男的抗辯要屬無據。

至於楊男和吳女的刺青，兩人將彼此的名字刺在對方身上，且圖形成對，成對圖形刺青多會用在情侶之間互表心意，雖然2人均否認，不過證據顯示其刺青時間與李女主張2人交往關係的時間相合，至於法官詢問2人照片上的刺青者是否為本人，是否曾前往刺青等，2人均拒絕回答。

法官認為，若刺青的人為無關的第三者，大可直接否認就好，不須拒絕回答，雖無法認定其同居事實，但2人過於頻繁的同處一室，更有牽手等親密舉動，種種跡象都顯示出已逾越一般男女關係，認定楊男與吳女應賠償李女80萬元，全案仍可上訴。