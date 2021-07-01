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沖昏頭帶球遠嫁！「渣夫外遇了」她離婚求回娘家　爸媽心寒痛拒

▲孕婦（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO姊未婚懷孕，堅持嫁給男友。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這陣子談到姊姊回家的問題，爸媽總是很火爆……」一位女網友在《Dcard》匿名發文，說姊姊當年辭掉工作、未婚懷孕，不收聘金還推掉爸媽給的婚房基金遠嫁外縣市，沒想到姊夫卻外遇，最後離婚收場。之後姊姊帶著小孩想回娘家，但被爸媽拒絕。貼文一出，不少網友直呼超能體會原PO爸媽心情，大嘆姊姊不自愛。

這位女網友在《Dcard》匿名發文「不收聘金的賠錢貨」，說姊姊當初要結婚時，爸媽拿出幾百萬，想幫姊姊買婚房，擔心在婆家會產生摩擦、受委屈，但姊姊聽男友的話就住在婆家。

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既然不買婚房，爸媽認為，姊姊辭掉工作遠嫁外縣市，還跟公婆住一起，犧牲幾年職業生涯帶小孩，就希望男方拿出一筆錢當聘金，彌補姊姊吃虧的地方，錢則是代為保管，並不是要拿來花掉。沒想到男方不給就算了，女方還堅持什麼都不要，甚至先上車後補票，有身孕之後就跟男友登記結婚了。

先斬後奏的行為，馬上引發家庭革命，「爸媽氣瘋了，當面說不認她這個吃裏扒外的女兒，說他們很心寒，出發點都是想讓她得到保障，她卻這麼不會為自己打算。」原PO透露，會跟姊姊聯繫的人只剩下她，就連姊夫外遇、姊姊離婚的事都是她告訴爸媽。

▲▼ 夫妻吵架,吵架,離婚,滑手機。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲姊夫外遇，原PO姊離婚後想回娘家遭拒。（示意圖／pakutaso）

女網友也說，經過姊姊的事情，爸媽也警告她「從小栽培妳、給妳好的生活，送妳出國讀書，不是為了讓妳免費去別人家寄人籬下、免費生養隨男方姓的孩子」，更說重話「要是妳和姊姊一樣，當個不自重的賠錢貨，不在住外面或跟男方要聘金中二擇一，我們也不要妳這個不自愛的女兒了！」

結果貼文一出，超多網友馬上直呼，完全能理解爸媽為何心寒、暴怒，認為離婚前的事情就算了，如果姊姊婚後能把日子過好也是好事一樁，但姊姊離婚後想帶孩子回娘家，問題就很大了，「她扛不起來還把一手好牌打爛，現在是要回家吃父母了嗎？」也說姊姊感覺就是滿腦粉紅泡泡、被感情沖昏頭，「他們（父母）大概很挫折吧！鋪好了一條康莊大道，女兒還能自摔……」

其他人也紛紛留言，「以妳的敘述，妳爸媽其實很為妳姊著想耶，是妳姊鬼遮眼硬要嫁，那就自己承擔現在的後果囉」、「當初願意這樣兩手空空、不顧父母反對結婚，就應該自己有能力收拾爛攤子」、「我是覺得妳不要再想辦法幫妳姊說話了，請妳姊承擔她自己造成的後果」、「妳爸媽的反應其實不是在乎錢啊！是妳姊的態度讓他們心寒。」

也有網友分享親戚的經驗，希望姊姊真的學到教訓，總有一天一定可以和爸媽破冰，「我表姐當初也是不顧她家人反對硬要帶球嫁，兩年後丈夫就因為吸毒跑路了。她訴請離婚後，默默的帶著孩子在外租屋、努力賺錢養活她們母子，即使娘家有錢也不主動開口要資源，我們都覺得她有骨氣也肯於承擔。又兩年後，娘家父母心軟且覺得她也受到教訓了，主動開口要她回去。」

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