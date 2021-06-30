桃園鴨子划水「固安計畫」已篩4.6萬移工　99例陽性PCR全陰性

▲經濟部長王美花30日視察桃園市觀音工業區快篩站，了解桃園市府推動快篩成效，圖為工業區進行員工快篩作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對疫情持續延燒，甚至爆發移工群聚感染事件，桃園市政府推動固安計畫，並對全市大型企業移工進行快篩，鄭文燦表示，全市設置11處工業區移工快篩站，其中範圍涵蓋經濟部工業局管理的7處與市府所轄工業區，截至昨日為止已完成263家企業快篩，累計4萬6千餘名移工，快篩陽性有99例，但PCR結果均為陰性；王美花指出，桃園市按部就班推行固安計畫，確實為企業營運安全做好把關，成效有目共睹。

王美花30日上午在市長鄭文燦陪同下視察觀音工業區快篩站，鄭文燦說，市府會同醫療及行政站長、工業區服務中心、工業區廠協會合作，由工務局設置篩檢站，規劃快篩動線與採檢環境，衛生局則結合市內醫療院所與醫師公會等單位協助採檢任務，觀旅局則協調防疫旅館進行隔離作業，由交通局調派防疫計程車接送快篩陽性反應者，先至防疫旅館等候PCR檢測結果。

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▲經濟部長王美花30日視察桃園市觀音工業區快篩站，桃園市府推動「固安計畫」，移工等候進行快篩作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

截至昨日為止，已完成全市263家移工企業快篩，累計4萬6920人，快篩陽性有99例，但PCR結果均為陰性，代表移工管理措施良好，因初期階段篩檢，可提早找出感染源，確保企業可不至於爆發群聚事件而停工，企業廠商都相當支持，固安計畫成效良好。

鄭市長還說，觀音工業區快篩站其服務對象為觀音工業區、桃園科技工業園區、新屋永安工業區與鄰近廠商，自6月9日至今，執行相當順利。「固安計畫」除加強稽查工作，桃園僱用外籍移工50人以上宿舍約有400處，進行不跨廠區、不轉換雇主等分艙分流措施，移工用餐、住宿、盥洗也符合分流原則，共同活動區域則停止開放，初期未達標企業經輔導後，也都能確實改善。移工常進出場所，如餐廳、舞廳、教會等場所也都配合停止營業或暫停開放。

▲經濟部長王美花30日視察桃園市觀音工業區快篩站，贈送水果給工業區廠商協會與醫療單位，藉以感謝配合「固安計畫」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，針對高風險群聚事件，桃園採取PCR篩檢，確實築起防火牆，藉此保留醫療量能。桃園產業型移工約9萬7000餘人，曾發生2起從確診個案衍伸至移工企業感染風險事件，市府在第一時間與企業廠商協調，業者同意停工配合員工全面PCR採檢，執行廠區清零計畫，以快速築起安全防護網，讓群聚感染事件順利落幕。

王美花則認為，防疫不只是中央責任，也需地方政府共同努力，如京元電子員工群聚事件，中央指揮地方配合進行多次匡列，同步採行PCR檢測，以高標準防疫措施，讓群聚感染事件平安落幕。桃園鄰近雙北且企業移工人數眾多，針對產業園區，桃園按部就班推行「固安計畫」為企業營運安全把關，成效確實有目共睹。

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