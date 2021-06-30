桃園龜山2車互撞！小貨車司機噴飛送醫不治　水泥車橫躺路面

▲桃園市龜山區30日下午發生水泥車與小貨車在文化三路、龜山一路口重大車禍，造成1死1傷慘劇，現場水泥車翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區文化三路、龜山一路30日下午發生水泥車與小貨車對撞重大車禍，小貨車黃姓駕駛被碰撞後彈飛至車外，送醫急救仍不治，水泥車則翻覆路當中，江姓駕駛送醫後僅受輕傷，肇事原因仍由龜山警分局調查釐清。

▲桃園市龜山區30日下午發生水泥車與小貨車在文化三路、龜山一路口重大車禍，小貨車司機送醫不治，車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這起交通事故意外發生在30日下午2時許，62歲的黃姓男子駕駛小貨車沿著文化三路往機場捷運A9站方向行駛，在龜山一路路口處被60歲江姓男子駕駛預拌水泥車迎面撞上，小貨車車頭整個凹陷，黃姓男子被劇烈撞擊後從擋風玻璃噴出車廂外，新北市林口消防分隊救護人員就近趕抵現場，黃男已無呼吸心跳，送林口長庚醫院急救仍宣告不治。

▲桃園市龜山區30日下午發生水泥車與小貨車在文化三路、龜山一路口重大車禍，救難人員緊急將水泥車扶正移除現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

水泥車經對撞後側翻，江姓男子受輕傷，但車體嚴重受損、輪軸扭曲變形，龜山坪頂分隊救護人員到場後將江男送往林口長庚醫院救治，還好僅受輕傷。

龜山警分局指出，案發後員警已趕往現場處理，除找來大型吊車將水泥車移除現場外，將調閱現場路口監視畫面釐清真正肇事原因。

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