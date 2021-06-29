人妻與男「摩鐵共處1hr」挨夫告　她喊冤「安慰閨蜜」判免賠

▲蔡姓人妻被拍到與男子去摩鐵，2人挨告外遇遭索賠48萬元，蔡女稱2人是去安慰閨蜜，法院判她免賠。（示意圖，非新聞當事人／ETToday新聞雲）

記者羅志華／綜合報導

蔡姓人妻與李姓丈夫婚後育有1女，日前遭李姓丈夫控訴離家出走1年多外，還與鍾姓男子在摩鐵共處1小時，向2人求償48萬元；但蔡女喊冤去摩鐵是為安慰閨蜜，鍾男因是2人共同好友隨行，桃園地院採信蔡女說法，判她與鍾男免賠。

李姓丈夫控訴，妻子自2018年7月離家出走後，又於2019年3月間，被他抓包與鍾男在摩鐵共度1小時，2人出來時互動親密，主張配偶權受侵害，向2人求償48萬元。

蔡女表示，鍾男是她透過林姓閨蜜介紹認識的，去摩鐵當天，是因接到閨蜜來電哭訴與男友爭吵，怕對方會衝動做出傻事，才聯合共同好友鍾男一起前往，在摩鐵內僅單純安慰閨蜜。

林姓閨蜜證稱，當天她因被男友毆打到公園哭泣，不料又在公園被別人騷擾，害怕下才躲到附近的摩鐵休息，期間向蔡女哭訴後，對方就和鍾男一同前來安慰，心情稍微和緩後，便讓2人先回去。

法官依據林女證詞、蔡女說法，認為安慰閨蜜一事說法有據，且從李姓丈夫提供蔡女、鍾男離開摩鐵時的照片，也只看到2人保持距離行走、與一般社交狀況沒甚麼不同，並不像李所說的「親密互動」，依李男控訴證據不足，判蔡女、鍾男免賠。

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