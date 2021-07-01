　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園市7／2起長輩接種莫德納　13日完成65歲↑老人施打

▲桃園市長鄭文燦1日表示，明（2）日起施打莫德納疫苗，73至78歲長者分3個年齡層施打，已要求各單位提供友善環境，提高長者施打意願。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭文燦1日表示，明起施打莫德納，73至78歲長者分3年齡層接種，已要求各單位提供友善環境，提高長者施打意願。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心配賦莫德納疫苗已分送至各縣市，桃園市長鄭文燦1日表示，明（2）日起連續3天在全市29處社區疫苗站安排73歲至78歲長者接種，長者需攜帶健保卡、身分證與接種通知單到場，不需太早到，提早半小時即可，已要求各局處提供友善施打環境，提高長者施打意願與覆蓋率，提升防疫保護力。

鄭文燦指出，明天起連續3天，安排77歲與78歲、75歲與76歲、73歲與74歲長者到29處社區疫苗接種站施打疫苗，另外，79歲以上長者若要補打，也可預約後到場施打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市長鄭文燦1日表示，明（2）日起施打莫德納疫苗，73至78歲長者分3個年齡層施打，已要求各單位提供友善環境。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦1日表示，明（2）日起施打莫德納疫苗，73至78歲長者分3個年齡層施打，已要求各單位提供友善環境。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也要求市府團隊需針對社區防疫接種站的各項設備與服務再度進行檢查，確保長者們等待接種疫苗環境更完善，才能提高疫苗施打覆蓋率，這是疫情控制方法之一，希望以「精準、友善、有序」的疫苗施打政策，讓長者有感而更願意接種疫苗。

▲桃園市長鄭文燦1日表示，明（2）日起施打莫德納疫苗，提供73至78歲長者分3個年齡層施打。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦1日表示，明（2）日起施打莫德納疫苗，提供73至78歲長者分3個年齡層施打。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，本月4日完成73歲以上長者疫苗接種後，將休息1天，再以每天少一歲的級距，分為8天，完成65歲以上長者疫苗接種。市府線上系統，目前開放第6、8類優先對象，亦即65歲以上長者與孕婦預約，施打疫苗地點以衛生所為主，未來如果確認診所有冷藏設備可儲存疫苗並與衛生局簽約後，全市診所也會加入施打疫苗地點，讓民眾施打疫苗更方便。

鄭文燦強調，疫情控制方法有很多面向，目前台灣疫苗進口已有500多萬劑，接種率逐漸提高，長者疫苗接種提高保護力，以防止重症發生，目前重症者大多是60歲以上長者，提高長者接種率政策是正確的。至於開放79歲以上未接種可以補打，但因疫苗數量有限，部分地區會採取限量接種，無法開放全國各縣市長者接種，請長者與家屬體諒。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►桃園龜山2車互撞！小貨車司機噴飛送醫不治　水泥車橫躺路面

►桃園鴨子划水「固安計畫」已篩4.6萬移工　99例陽性PCR全陰性

►桃園7／2起連3天長輩打莫德納　3年齡層分批接種、79歲↑可補打

ET快訊
快訊／政院通過：有薪產檢假再多2天！　育嬰留停津貼夫妻一起領
「餅乾鞋」宣布台灣全面撤櫃！　價格下殺出清
台大醫揭「指揮中心未公布數據」！見1數字喊：降三級很有機會
快訊／板橋大遠百全員快篩　800人採檢出爐
彰化又冒大火！　濃煙竄天10公里外都看得到
欠稅大戶公布！「這家族」欠稅逾52億元　明年恐一筆勾銷
快訊／三重湯城企業擴大快篩　300員工採檢出爐
媽媽帶4歲兒輕生雙亡！　顧小孩身心俱疲
她賣2間房挺「機師男友」　1800萬瞬間歸零

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃偉哲攜手慈濟裝箱愛心物資　照顧5880戶弱勢孩童

「假如7／12真解三級…」光想就發抖　網怕爆：身邊有人訂房了

預言7／12降級機率「幾乎100%」！醫嘆：再不解封餓死一堆人

桃園市7／2起長輩接種莫德納　13日完成65歲↑老人施打

「免疫橋接」取AZ捨WHO血清標準品？食藥署：都是測中和抗體效價

客運轉運站禁飲食！違者最高罰1.5萬　3情況例外「可以喝水」

台大醫揭「指揮中心未公布數據」！見1數字喊：7／12降三級很有機會

美國莫德納疫苗來了　台南市１日清晨收到配送準備發送施打

確診案例維持雙位數！專家提「2關鍵」：7／12降級解封有望

彰化旅館惡火4死！他去年「留3警告」沒人理：最擔心的發生了

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

男子抱56萬進場貨櫃航運股！　一年後曬對帳單「暴賺到937萬」

許維恩請王家梁「剪掉20cm長髮」　曬激美短髮造型..網：是真愛！

四葉草版《熱愛105°C的你》甜到蛀牙！　翻唱《晴天》《大城小愛》聽完直接戀愛了❤

那對夫妻流產2年報喜迎二胎「相擁痛哭」　預產期「太玄了」！Kim：他就是2年前的這天走的...

黃偉哲攜手慈濟裝箱愛心物資　照顧5880戶弱勢孩童

「假如7／12真解三級…」光想就發抖　網怕爆：身邊有人訂房了

預言7／12降級機率「幾乎100%」！醫嘆：再不解封餓死一堆人

桃園市7／2起長輩接種莫德納　13日完成65歲↑老人施打

「免疫橋接」取AZ捨WHO血清標準品？食藥署：都是測中和抗體效價

客運轉運站禁飲食！違者最高罰1.5萬　3情況例外「可以喝水」

台大醫揭「指揮中心未公布數據」！見1數字喊：7／12降三級很有機會

美國莫德納疫苗來了　台南市１日清晨收到配送準備發送施打

確診案例維持雙位數！專家提「2關鍵」：7／12降級解封有望

彰化旅館惡火4死！他去年「留3警告」沒人理：最擔心的發生了

6月車市受疫情衝擊衰退32.5%　總掛牌數未達2.8萬輛

嗨搶鏡頭釀「環法車賽」連環大追撞！　她被逮「悲劇下場」曝光

關鍵畫面曝！邁阿密大樓增至18死　事發前車庫大漏水「柱子塌了」

無薪假續增至1305家、1萬3626人　勞部：短期內疫情影響持續

太陽睽違28年再闖NBA總冠軍賽　CP3轟41分淘汰老東家快艇圓夢

冷飯還是香！《FF》1-6代像素復刻版上市　回憶「太空戰士」旅程

打疫苗拚解封！國人搶打疫苗　196.3萬人已接種、涵蓋率僅8.35％

日籍高材生北宜遇橫禍　肇事重機男死亡不起訴…母悲求真相

快訊／日本確定發行疫苗護照！　7月底正式上路

郭淑敏／國產疫苗進度延宕　總統應儘速施打疫苗

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

新病徵！重症醫曝染疫後「指甲完全脫落」

蜂蜜過期7年發黑能吃嗎？蜂農這樣說

小米手環6買一送一今9：30開搶！5大通路曝光

今起擴大開放8類公費對象接種疫苗！

已達解封條件！　台大教授點出4關鍵

1神招用玻璃杯切芒果！花3秒完整取下果肉

鳳山恐怖毒電梯曝　一張圖看感染途徑

實聯制問題多！超商店員提「5大亂象」

新手買航運股「當沖做多」　一天賠2個月獲利

陳其邁鐵腕封樓挨轟　高雄人一句話力挺

抓包抖內直播妹　男友：很正常吧

陳文茜：中央放下拳頭，讓慈濟慈悲救世

阿嬤遭撞骨折忍痛要賣菜　外送員幫賣超暖

新北深坑爆不明感染源！　篩檢隊今進駐

更多熱門

相關新聞

英擬9月開打第3劑疫苗　堵「流感+Delta病毒」

英擬9月開打第3劑疫苗　堵「流感+Delta病毒」

英國已有超過4450萬人打完第一劑新冠疫苗，接種率突破8成，確診死亡率也降至千分之一。不過由於Delta變種毒株仍持續蔓延，加上秋冬恐有流感傳播，因此英國政府在考慮9月開始追加施打第三劑疫苗，以第一線醫護和老年族群優先，希望能完全阻斷Delta病毒傳播鏈。

客運轉運站禁飲食！最高罰1.5萬

客運轉運站禁飲食！最高罰1.5萬

美國莫德納疫苗１日施打

美國莫德納疫苗１日施打

量體溫不耐煩！阿伯酸「那麼怕死」她傻眼

量體溫不耐煩！阿伯酸「那麼怕死」她傻眼

台疫苗覆蓋率飆8%　醫估這時間：可超過20%

台疫苗覆蓋率飆8%　醫估這時間：可超過20%

關鍵字：

新冠肺炎莫德納疫苗鄭文燦提高施打意願

讀者迴響

熱門新聞

彰化33歲消防殉職！陳屍防疫旅館浴缸

「3036年未來人」預告！世界將面臨恐怖大停電

新病徵！重症醫曝染疫後「指甲完全脫落」

三上悠亞拍6年AV「男優當場放屁」留陰影

蜂蜜過期7年發黑能吃嗎？蜂農這樣說

民眾捐1千萬給「76行者」　召集人王薇君遭爆私吞

台灣「疫苗被截斷」　他分析：白宮13個字顯示民進黨沒出息

古天樂捐建大陸小學「10年後變廢墟」

小米手環6買一送一今9：30開搶！5大通路曝光

即／彰化惡火1消防ohca　同袍跪地全場鼻酸

李婉鈺戀男星7年　爆因「床下劈腿鐵證」分手

謝承均陪曾莞婷身邊20年！鬆口「兩人真正關係」

彰化防疫旅惡火4死20傷

今起擴大開放8類公費對象接種疫苗！

張韶涵出席中共建黨百年晚會　陸委會回應

更多

最夯影音

更多
吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」
朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面