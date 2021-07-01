桃園市7／2起長輩接種莫德納　13日完成65歲↑老人施打

▲鄭文燦1日表示，明起施打莫德納，73至78歲長者分3年齡層接種，已要求各單位提供友善環境，提高長者施打意願。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心配賦莫德納疫苗已分送至各縣市，桃園市長鄭文燦1日表示，明（2）日起連續3天在全市29處社區疫苗站安排73歲至78歲長者接種，長者需攜帶健保卡、身分證與接種通知單到場，不需太早到，提早半小時即可，已要求各局處提供友善施打環境，提高長者施打意願與覆蓋率，提升防疫保護力。

鄭文燦指出，明天起連續3天，安排77歲與78歲、75歲與76歲、73歲與74歲長者到29處社區疫苗接種站施打疫苗，另外，79歲以上長者若要補打，也可預約後到場施打。

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▲桃園市長鄭文燦1日表示，明（2）日起施打莫德納疫苗，73至78歲長者分3個年齡層施打，已要求各單位提供友善環境。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也要求市府團隊需針對社區防疫接種站的各項設備與服務再度進行檢查，確保長者們等待接種疫苗環境更完善，才能提高疫苗施打覆蓋率，這是疫情控制方法之一，希望以「精準、友善、有序」的疫苗施打政策，讓長者有感而更願意接種疫苗。

▲桃園市長鄭文燦1日表示，明（2）日起施打莫德納疫苗，提供73至78歲長者分3個年齡層施打。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，本月4日完成73歲以上長者疫苗接種後，將休息1天，再以每天少一歲的級距，分為8天，完成65歲以上長者疫苗接種。市府線上系統，目前開放第6、8類優先對象，亦即65歲以上長者與孕婦預約，施打疫苗地點以衛生所為主，未來如果確認診所有冷藏設備可儲存疫苗並與衛生局簽約後，全市診所也會加入施打疫苗地點，讓民眾施打疫苗更方便。

鄭文燦強調，疫情控制方法有很多面向，目前台灣疫苗進口已有500多萬劑，接種率逐漸提高，長者疫苗接種提高保護力，以防止重症發生，目前重症者大多是60歲以上長者，提高長者接種率政策是正確的。至於開放79歲以上未接種可以補打，但因疫苗數量有限，部分地區會採取限量接種，無法開放全國各縣市長者接種，請長者與家屬體諒。

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