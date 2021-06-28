小三自爆「為人夫4度流產」！正宮氣瘋PO照嗆：有洞就及格…下場慘

▲小三傳訊曝光姦情，人妻氣炸臉書PO文嗆「有洞就及格」挨告。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／嘉義報導

嘉義一名人妻因不滿另名女子與丈夫發生婚外情，一怒之下在臉書上PO文，指稱對方是小三，並嗆聲「女人還是要靠化妝，有洞就及格了」，結果遭小三告上法院，被依公然侮辱罪處拘役10日確定，得易科罰金，還要賠償小三3萬元。

小三提告主張，正宮因為不滿她與人夫交往，竟在臉書上PO文「再騙繼續騙阿(啊)，怪我長的太美不符合人家的擇偶條件，當小三還當的(得)真囂張，還有辦法對正宮耀武揚威，既然都改(敢)直接打給我了，那你就要有心理準備，女人還是要靠化妝，有洞就及格了」等語，並附上她的2張個人照。

小三透過朋友得知此事，認為正宮公然批評她的容貌，還暗指她性行為放蕩不羈，讓她不知該如何面對其他朋友、社會上他人的眼光，決定告上法庭。

雖然正宮在刑事案件中辯稱，「我這篇貼文不是針對小三，我是在針對我先生，跟他說為什麼這樣對我，是要給我先生看而已」，但法院不採信她的說詞，依照公然侮辱罪判正宮拘役10日，得易科罰金確定。

在民事案件中，正宮稱，是小三用臉書主動曝光姦情，小三還稱與丈夫談戀愛2年期間曾4度流產，她才會PO文，要讓丈夫知曉「如果你是喜歡這樣的女孩，我可以成全你」，並沒有要貶損小三人格的意思，事後也已經刪文了，認為小三有錯在先，請求過於誇大。嘉義簡易庭勘驗各項事證後，判正宮應賠償小三3萬元，全案仍可上訴。