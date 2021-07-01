屏東魔王級Delta兩大謎團仍未解！　2萬劑疫苗明開打全力防堵

▲屏東Delta變異株多名確診者曾赴枋寮醫院。（圖／屏東縣政府提供）



記者崔子柔／綜合報導

眼看疫情趨緩之際，屏東又爆出印度Delta變種病毒株群聚感染，目前已有15人染疫，其中仍有兩大謎團仍未解，一為確診的15人有2人病毒基因至今「無法定序」，另外則是果農夫妻的染感源還有待釐清。

在祕魯返台祖孫相關的感染鏈中，除了30日發布確診的案14905仍在等待基因序比對，疫情中心對於白牌司機的媽媽（案14596）及曾和案14298一起泡茶的案14413兩人，都標註為「無法定序」。

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▲案14596、14413皆被標註為「無法定序」。（圖／指揮中心提供）



而枋寮果農夫妻（案14734、案14816）的感染源至今仍無法釐清，衛生局疫調發現，案14734除了在上月14日和祕魯祖孫於枋寮醫院足跡重疊，16日也和案14409（感染Delta變種病毒並曾搭計程車到台南，而傳染給計程車司機）在枋寮醫院有時間重疊，但以上皆分處不同空間，實際感染途徑仍有待進一步疫調確認。

因變異株群聚爆發，指揮中心26日已先配送1200劑AZ疫苗給屏東縣府，昨日也依原先分配配送2萬1700劑莫德納疫苗，針對71、72歲長者（原住民61、62歲）的第二波注射作業將於明（2）日展開。