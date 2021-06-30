北農確診10人匡列0人？　林靜儀：裝睡的人叫不醒

▲前民進黨立委林靜儀。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨前立委、醫師林靜儀批評台北市長柯文哲用疫苗處理北農問題，形容柯文哲「把疫苗當事後避孕藥」，對於外界講枋山跟北農的疫苗接種策略「一樣」，林靜儀30日反諷，台北、屏東醫療資源差那麼多，「你們好意思拿來比！」

林靜儀在臉書發文指出，那些認為屏東枋山跟北農的疫苗接種「一樣」的，根本是「裝睡的人叫不醒」！她指出，台北市診所有數千家，30分鐘車程可以有二家以上醫學中心；枋山、枋寮幾十公里長的區域就一家枋寮醫院，「醫療資源差那麼多，你們好意思拿來比！」

林靜儀還說，台北、屏東兩地的策略也差很多，屏東枋山、枋寮第一時間就是「匡列、隔離、PCR篩檢」，枋山發現境外移入確診者發生社區感染之後，6天匡列177人，全數隔離；枋寮群聚也匡列399人，全數隔離，總共已經完成5921次PCR。

她話鋒一轉，反觀北市府，台北北農「沒有匡列、沒有隔離、還未全面PCR」，且北市府自己報告說6/25攤商9人確診、匡列13人，6/28議員發現10個確診者的匡列接觸者是0！」

29日無黨籍立委林昶佐也 踢爆，北農有攤商是「接種完疫苗才被通知確診」，對此，林靜儀表示，這就是她第一時間說的，沒有匡列、PCR 確認陰性，「就只打疫苗當作防疫，把疫苗打在確診者身上，時序根本不對！更不要說感染者去跟大家擠在一起打疫苗，不是增加接觸者嗎？」

▼屏東疫調資料更新。（圖／指揮中心提供）

