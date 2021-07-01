「已達解封條件」！　台大教授點出4關鍵措施：愈快做到愈早解封

▲枋山鄉楓港、善餘2村再度全面消毒後30日啟動防疫新生活 。（圖／記者陳崑福翻攝同）

記者張靖榕／綜合外電報導

屏東Delta群聚感染累計至6月30日已增至15人確診，病毒傳染已擴至第三代，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示若照英國疫情情境推估，屏東原可能已全村75人染疫，但因政府迅速做到隔離與篩檢，結果大不相同。他也表示台灣確診者康復率達到7成5，加上其他指數「已達解封條件」。

最先在印度發現的Delta變種病毒在屏東枋山社區擴散，由於傳染力極強，中央及地方高度戒備，屏東縣長潘孟安在病例出現後立即下令楓港、善餘2村進入自主「準四級」，隔離全村後大清消並強制篩檢。

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陳秀熙教授表示由於屏東迅速做到社區隔離與大規模篩檢，有效阻斷傳播範圍擴大，與英國、印度等國家傳播情境非常不同。他指出屏東之所以未全村75人全感染，原因可能有2，一是隱形感染者尚未找到，二是三級警戒措施有效阻斷社區感染擴散，「第二種可能性最高。」

《聯合報》引述陳秀熙教授指出，如今若能有效控制群聚、邊境管制及杜絕其他變異株進入社區，加上疫苗陸續接種，若單日接種人次從現在每天4萬拉高至20萬，即能減少7成6感染，7月若能每天接種15萬人，則可望降回2.5級，每日新增確診壓在30例以下，愈快做到愈有機會解封。

陳秀熙表示確診者康復率達7成5，有效再生數連續3周小於1，本週解封指數來到0.4，已達解封條件，若搭配好防疫措施和加快疫苗施打，距解封更近。