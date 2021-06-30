小英之友會認購1000箱屏東芒果　跨黨派民代展現團結力挺小農

▲跨黨派民意代表採購屏東芒果，民進黨立委莊瑞雄大讚「台灣最美的風景」。（圖／莊瑞雄辦公室提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

屏東縣枋山鄉受到印度Delta變異株疫情影響，連帶使得屏東芒果遭到污名化，民進黨立委莊瑞雄30日表示，在小英之友會的大力支持下，以及不分黨派民意代表的共同促銷下，讓屏東芒果的銷量大增，也證明台灣人的溫暖與團結，一定可以戰勝疫情。

莊瑞雄指出，今年初受到薊馬蟲害、紙箱漲價的影響，讓芒果果農的處境比往年更加艱辛，沒想到這一波新冠肺炎Delta變異株疫情，又讓屏東芒果遭受到無妄之災，更有無良網民惡意攻擊芒果有病毒，讓許多民眾對枋山出產的芒果引起恐慌，許多農民被退訂，幾乎是欲哭無淚。

莊瑞雄表示，經過他協助反應芒果農的困境後，感謝小英之友會總會長顏志發登高一呼，全國各縣市小英之友會紛紛慷慨解囊，第一時間就認購1000箱的屏東芒果，讓屏東鄉親十分感動。

此外，莊瑞雄還透露，包括醫師公會、土木技師公會、企業界等也都慷慨解囊、送暖到枋山，藉由大批認購屏東的芒果，讓原本因疫情有苦難言的小農展露笑顏。

莊瑞雄說，不只民間團體大量認購芒果，包括民進黨在內的許多政黨、政治人物也紛紛響應，鼓勵支持者採購屏東芒果，展現全國大團結、齊心挺屏東的氣勢，也在短短數日內，便化解了屏東芒果因疫情被退訂的困境。

莊瑞雄表示，自己在鄉下長大最愛吃「檨仔」，小時候每到夏天就愛「打檨仔」，因此很能體會農民的辛苦，深知要呵護一顆芒果從長出來到可以包裝出貨，需要非常大的心力，也非常擔心受到天候的影響，很可能一瞬間就血本無歸。

莊瑞雄強調，屏東芒果的產季一直到7月下旬，每天都會有新鮮美味多汁的芒果「在欉黃」，也歡迎全國民眾多多選購，用行動支持屏東。

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