彰化防疫旅館夜竄火舌　28名居隔民眾躲浴室、拿手機燈等救援

記者唐詠絮、游瓊華／彰化報導

彰化火車站前的指標建物喬友大樓晚間驚傳火警，火勢猛烈，由於該棟大樓7、8、9樓是防疫旅館，包括28名居家隔離民眾以及3名員工受困，有民眾躲在浴室等待救援，也有人拿起手機燈向外求救。不少家屬聽到消息也趕到現場，焦急不已。直到晚間晚間11點多，陸續有12位民眾被救出、6人送醫，其他人送防疫旅館，其中一名老員工被救出還一度腿軟，被緊急送上救護車。

【06:52更新】獲救4人OHCA（到院前心肺功能停止），送醫急救仍宣告不治，分別為3名房客、消防隊員陳志帆。另外還有22人送傷，後續送至彰化基督教醫院、彰化秀傳紀念醫院治療中。

▲防疫旅館夜竄火舌，28名居隔民眾受困、躲浴室、拿手機燈等救援。（圖／記者唐詠絮攝）



由於受困者多數都是居家隔離者，被救下來才陸續穿上防護衣，市府人員也趕到現場核對名單，縣長王惠美要上前關心一名28歲民眾時，突然有人大喊「他沒有戴口罩」，所有人也嚇到往後退。

火勢發生在二樓，濃煙不斷竄升，看來怵目驚心。有民眾站在窗邊拿著手機燈求救。一位林姓民眾聽到消息趕到現場，表示哥哥是台商，今天早上才入住防疫旅館7樓，晚間八點多聽到有火警立刻趕過來，哥哥也打電話告訴他現在躲在浴室等救援，自己很安全，「目前還能聯絡、還安全，希望消防隊員可以快點把哥哥救下來！」

▲林姓男子的哥哥在7樓，等待救援。（圖／記者唐詠絮攝）



截至十點半，陸續有8人被救出，市府人員也趕緊核對名單、並將防護衣讓民眾穿上。

喬友大樓高15層，在1993年開幕時，這棟地下3樓、地上15樓的建物，包括有百貨商場、KTV、遊樂世界、冰宮、旅館等，繁榮至極，一度是除八卦山大佛之外，彰化市最熱鬧的地標。