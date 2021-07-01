彰化勇消「浴缸中待援」殉職！大隊長曝：罹難4人都是被濃煙嗆死

▲彰化喬友大樓惡火釀4死18傷。（圖／記者李忠憲攝）

記者白珈陽、莊智勝／彰化報導

彰化地標「喬友大樓」昨夜傳出火警，由於該棟大樓7、8、9樓為防疫旅館，有許多民眾在內隔離檢疫，因此火警發生當下一度有31人受困，後經搶救仍釀成4死18傷慘劇。彰化縣消防局第一大隊長劉錫垣表示，起火點雖非在防疫旅館樓層，但焦黑濃煙不斷上竄，初判罹難者均是吸入濃煙、嗆傷而死，目前起火原因還有待調查。

喬友大樓建於1993年，位於彰化火車站前，樓高15層，是當地知名地標，內部原有百貨商城、冰宮、餐廳、遊樂場、KTV進駐，後因火警荒廢數年，直到近年重新拉皮才獲新生；而防疫旅館老闆蔡進峰買下6至9樓、投入8000萬元營業，沒想到竟會發生火警；而此次惡火，也是該棟大樓第4度發生火災。

在火警發生當下，老闆蔡進峰在警消的要求下跟著入內協助打開房門、尋找生還者，當下僅剩一間8625號房還沒開，裡面有住1人，後經強力破門後已將該名受困者救出。這場惡火一共奪走4條人命，包括33歲的勇消陳志帆、陳姓房客（男）、倪姓房客（男）、以及一名外籍移工；其中勇消陳志帆在搶入火場搜救後失聯，最終於凌晨在9627號房內浴缸尋獲，但空氣瓶氧氣耗盡，已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救後仍不幸殉職。

▲勇消陳志帆入內搶救，但卻不幸殉職。（圖／記者李忠憲攝）

劉錫垣表示，在火場中關上房門是為了就地尋找掩護、避難空間，並堅守待援，是迫不得已的做法，此舉確實能拖長生還、救援時間，獲救的機會相對較高，且從此次火警來看，起火點位於2、3樓，但高樓層不斷有濃煙竄入，加上逃生路線又長，若貿然走到走廊恐會更快吸入濃煙，所以才會採取關門、原地待援做法。

初步了解，防疫旅館房門的鎖是「關門即反鎖」，劉錫垣說，同仁入內後已動用器材破壞不少門鎖，也救出許多受困民眾，後由老闆前來開鎖加快救援速度；而殉職的同仁陳志帆同樣是採取就地尋找避難空間方式求生，無奈尋獲時已經沒有生命跡象。劉錫垣表示，目前初判罹難者均是吸入濃煙嗆傷而亡，確切起火原因還有待進一步調查釐清。

▼火警現場拉起封鎖線。（圖／記者李忠憲攝）