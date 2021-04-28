麥當勞McCafé再揪蜜蜂工坊推3款新品！網友期待爆棚：就是要享受「攪拌真蜂蜜」手感

▲眼看天氣逐漸熱了起來，麥當勞McCafé再次推出「蜂蜜特調」系列新品，自然香甜的濃郁蜂蜜飲品，一躍成為這個夏天的最夯消暑選擇！（圖／攝影周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

天氣漸漸炎熱起來，路上的人們開始換上輕薄的外衣，走在悶熱的街上更要重新投入沁涼冷飲的懷抱。還記得去年麥當勞McCafé一推出就熱銷的「蜂蜜特調」系列嗎？去年首次與「蜜蜂工坊」聯名合作推出蜂蜜飲品，清甜不膩的口感讓不少網友喝了大推，「真的打趴加果糖的飲料耶」、「好喝推推，但提醒大家一定要好好攪拌後再喝XD」、「真蜂蜜才會沉底啊，這是『蜂蜜風味』飲料無法比的」。

近期麥當勞McCafé「蜂蜜特調」系列再度推出新品！除了目前長期供應的蜂蜜冰紅茶外，現在更有蜂蜜冰奶茶和蜂蜜冰/熱那堤新口味可選擇，要讓飲料控愛不釋口，夏日解渴不怕有負擔。

▲路過麥當勞McCafé，來杯蜂蜜特調外帶吧！搭配全新的亮黃色外帶杯，要給所有客人滿滿好心情。

「每天一杯咖啡或手搖」是不少人的日常習慣，不過隨著近年健康意識抬頭，人們開始跟果糖等精製糖說ByeBye，轉而選擇蜂蜜這類的天然甜，輕啜自然回甘的風味。現在逛街逛到腳痠口乾，想來一杯甜蜜又不膩的飲品，不妨就到鄰近的麥當勞McCafé，讓經典與新款的蜂蜜特調幫自己消暑一夏。

新品駕到／蜂蜜奶茶（冰）

台灣人最愛的奶茶終於加入蜂蜜特調系列啦！濃厚奶茶的基底是擁有蜜糖、熟果香的現煮紅茶，滑順的奶香口感交織迷人茶香，已經夠讓人滿足。此時再加入黃金比例的龍眼荔枝蜜緩緩攪拌，龍眼蜜香醇濃郁，融合荔枝蜜的淡雅清甜，交纏出最柔和細緻的甜味，細細融入奶茶裡，甜美喉韻更是讓人魂牽夢縈。

醇濃奶香與清爽茶香在頂級蜂蜜的牽線下，在喉間舞出絕美曼妙的迷人舞姿，滑順口感讓客人即使想要「喝得優雅」，也忍不住一口接著一口，瞬間喝到見底！

▲聽見所有奶茶愛好者的心聲，麥當勞McCafé終於推出「蜂蜜奶茶（冰）」，讓熱愛奶茶的女孩們都忍不住搶先嚐鮮。



新品駕到／蜂蜜那堤（冰／熱）

嚴選100%真蜂蜜都加入奶茶裡了，那怎麼能少了McCafé超人氣商品那堤呢？蜂蜜冰/熱那堤使用特選的100%阿拉比卡咖啡豆，依據台灣消費者口味調配中南美洲特色產區優質豆，並在台烘焙，以義式咖啡機高壓萃取，喝得到香醇的原豆香，加入鮮奶泡後口感更添圓潤。

倒入麥當勞嚴選的100%真蜂蜜後，別忘了一定要攪拌一下沉底的真蜜，才能喝到微苦咖啡與濃郁蜜香極致平衡的風味。

經典熱賣／蜂蜜紅茶（冰）

去年大受歡迎的「蜂蜜紅茶」，不論外頭天氣是冷是熱，都好整以暇地穩坐麥當勞McCafé飲品常勝軍！以柔厚深韻的現煮冰紅茶，搭配黃金比例龍眼荔枝蜜，煮得剛剛好的茶韻加上甜香蜂蜜，賦予紅茶更加柔美的氣息，喝著喝著整個人都優雅甜美了起來。

想喝蜂蜜但又怕買到假蜜嗎？長年與上百位蜂農契作的蜜蜂工坊，從原料端採購開始，就堅守蜂蜜品質。此次麥當勞McCafé與蜜蜂工坊強強聯手的「蜂蜜特調」，皆使用100%真蜂蜜、以黃金比例調配出的「龍眼荔枝蜜」。精心擷取的蜂蜜，除了經過多道過濾去除雜質外，更透過低溫真空濃縮技術，完整保留了蜂蜜的營養與自然馥郁的芬芳甜味。交疊出的濃郁龍眼香與淡雅荔枝香，加入原茶、牛奶或咖啡，都能品出天然蜂蜜新鮮質純的輕盈風味。

▲黃澄澄的蜂蜜緩緩倒入冰涼飲品中，光是視覺感就超級消暑！

同時，對於講求食安的現代人來說，蜜蜂工坊的每批蜂蜜也都通過第三方公正單位最高標準檢驗，並落實逐批蜂蜜原料全檢，早已成為國人熟悉且信賴的品牌。此次雙強合作，就是要讓蜂蜜愛好者不用苦苦尋覓或自己花時間動手做，現在只要經過麥當勞McCafé，就能輕鬆享用品質有保障的蜂蜜特調，一解炎炎夏日的飲料癮。

富含多種維生素、礦物質與酵素的蜂蜜，尤其是女孩們的最愛。不得不說的是，今年新升級的甜心卡，更把蜂蜜冰紅茶、蜂蜜冰奶茶列入其中，讓許多卡友超驚喜，甚至有人特別為了蜂蜜特調入手新卡 ！男孩女孩們，惜肉如金的夏日偶爾想放縱一下對甜食飲料的渴望嗎？來一杯蜂蜜特調趕走暑氣，再趕跑呷甜的罪惡感，盡情享受今夏的「銅板靚顏術」。