FB、IG大洗版！用「全新蜂蜜氣泡飲品」解暑熱　網讚：帶去野餐被秒殺

▲春夏正是野餐的季節，不少人的FB、IG現正被一張張野餐照給大力洗版！（圖／記者周宸亘攝，下同）



消費中心／綜合報導

春暖花開，就是要出門走走！雖然近期沒有連假，許多人還是會趁著週休二日來趟輕旅行，現在就揪好友閨蜜找個公園草地，擺上野餐墊和飲料食物，一起拍出閃亮亮的網美照。不過，眼看天氣愈來愈熱，什麼食物點心的都可以先不要，但清涼消暑的飲品絕對要準備好，不如就鎖定近期頻頻出現在FB、IG的特調氣泡飲，帶出今夏的甜美與食尚。

被封為飲料王國的台灣，每隔幾年「最受國人歡迎的飲品排名」就會經歷一次大洗牌。對於品飲口味與口感愈養愈刁的台灣人來說，什麼場合搭配什麼飲品，更是需要細膩講究。以春夏的隨性食尚野餐日來說，平日常喝的手搖飲太過甜滋滋，在暖陽底下愈喝愈覺得膩口，芬芳淡雅的花草茶飲雖然無糖無負擔，但風味偏偏又讓女孩們覺得少了一味。既想要有甜蜜滋味，又不想放棄清爽口感，也難怪最近一款狂洗版FB、IG的超商沁夏新品，會讓男孩女孩都不約而同地PO文直呼，「我最愛的氣泡飲品牌終於又出新口味了」、「做這麼好喝，試圖讓人家看不到車尾燈嗎」、「完全打趴一般餐廳的氣泡飲料欸，CP值超高」、「帶去我朋友的野餐趴，秒被別人喝光啦」、「吼終於推出我最愛的蜂蜜口味，趁打折還不買爆」。

▲野餐少不了吃吃喝喝，但最近有瓶罐裝飲料頻頻出現在大家野餐照裡，引起還沒喝過的網友們好奇。

少了以往碳酸飲料的高糖高熱量，保留暢快刺激的氣泡，再依國人目前習慣口味特調的氣泡飲品，一躍成為近年最夯品項！不用特別跑到茶吧、餐廳，只要走個幾步到超商，隨時隨地都能喝到的特調氣泡果茶，就是飲品大廠味丹最近強力推出的「SUÁN氣泡蜂蜜果茶」，既有蜂蜜又有果香，光聽名字暑氣就能消去一大半，堪稱今夏重磅登場的消暑神器。

▲緩緩倒出有著沁涼氣泡與微香水果風味的氣泡飲，無論是視覺、聽覺或嗅覺，都交織出涼夏暢快感。

以飲料上癮者最愛3元素「茶、果汁、氣泡」打造的SUÁN氣泡果茶系列，此次特別以醇和回甘的紅茶做為基底，佐以台灣人最熟悉的芒果、百香果、鳳梨等熱帶水果風味的滿溢層次，再講究地打入微刺氣泡，3元素完全mix在一起，一口就能嚐到刺激感剛剛好的動感冰涼氣泡、如鮮甜果汁般的豐富果香，以及紅茶厚實的回甘尾韻，更別說這次還特別以蜂蜜提引出香而不膩的甜感，層層堆疊繚繞，帶出今年特調氣泡飲品市場的全新高度！就連挑嘴的網友和網紅，在被誘惑嚐鮮後全都不吝給出近乎滿分的激賞，讓這個夏日新朋友——「SUÁN氣泡蜂蜜果茶」，除了成為近期野餐籃裡最一致的風景，日常上課逛街也不能不帶一瓶消暑熱、解身心的渴。

▲置身在眾多野餐食物、器皿中，瓶身活潑鮮麗的「SUAN氣泡蜂蜜果茶」仍是最搶眼風景。

現在只要帶上一手「SUÁN氣泡蜂蜜果茶」，再懶得出門野餐郊遊的好友姐妹，也馬上隨揪隨到。如果秒喝完一瓶想換換口味，SUÁN氣泡果茶家族還有「氣泡檸檬紅茶」、「氣泡蜜桃紅茶」2位成員，不同風情卻都要小心一喝上癮的口味，交替著喝，更能享受解熱不膩的暢快爽感。「SUÁN氣泡蜂蜜果茶」新品上市期間，即日起～6/2（三）在7-11入手，還能享有第二件8折以及第三件77折的優惠，今年的野餐熱情就靠SUÁN氣泡果茶系列，跟著氣泡飲帶出的涼感與蜜香，從腦門到身心全都High起來。