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藍綠首長都喊入境者PCR篩檢2次　許智傑也向蔡英文請命

▲▼全國新冠肺炎疫情維持三級警戒，北市府持續執行「市場專案」相關措施，圖為台北市和平醫院篩檢站,醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,檢疫亭,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,採檢,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委許智傑30日在民進黨中執會建議，入境普篩PCR檢驗是可以考慮調整的政策。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

Delta變種病毒株來勢洶洶，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁等人均向中央喊話，入境者全面篩檢2次。民進黨立委許智傑30日在中執會提出建議，認為入境普篩PCR檢驗是指揮中心可以考慮調整的政策。

民進黨30日下午召開中執會，民進黨主席、總統蔡英文表示，疫情看起來有轉趨平緩，而政府也透過多管齊下的處置，Delta病毒暫時受到控制，但請大家還是要提高警覺，而未來兩個月台灣將取得更多疫苗，也將會加速疫苗的施打。

許智傑則在會中建議，入境普篩PCR檢驗是指揮中心可以考慮調整的政策，建議中央流行疫情指揮中心考慮，將所有入境者皆先做PCR檢驗，隔離14天後再做PCR檢驗陰性後才出關。

許智傑表示，華航機師「3+11」和諾富特飯店的群聚感染，被視為疫情最大的破口，台灣在過去一年防疫成功，居家隔離14天就是有效的防疫政策，當然其中也包括「3+11」。

許智傑指出，去年就有入境普篩的呼籲，若居家隔離者入境篩檢為陰性，但實際上是陽性的「偽陰性」或潛伏期還驗不出來時，雖然在期間實施居家隔離，但很有可能會自認為沒事就放鬆，尤其如果和家人的隔離做得不夠徹底，就可能有傳播的風險。

許智傑說，他個人以為諾富特混住的問題比「3+11」嚴重，形成的破口可能傳染到萬華，一開始大家也沒警覺到，才在不知不覺中造成今年的疫情，接著又有傳染力更強的Delta病毒的入侵，防疫政策必須有所調整。

許智傑表示，從秘魯阿嬤的案例來看，居家隔離難防Delta的傳染力和擴散性，這個變種的敵人比去年更可怕，因此指揮中心才會改變政策，規定入境者全部到集中檢疫所或防疫旅館，避免不小心傳染到家人或鄰居。

許智傑指出，由於防疫政策的調整，隔離者不會因為偽陰性而鬆懈以致傳染給家人，入境者先做PCR檢驗可以先處理診斷和治療的相關工作，隔離14天再做PCR檢驗陰性才放行，應是可以考慮的方法。

許智傑也說，希望政府可以盡快控制疫情，讓台灣回到去年的安心，不過還是具體建議，入境者普篩都做PCR檢驗，而防疫旅館的檢查，也是日後要注意的重點。

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