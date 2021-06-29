快訊／新北明開放預約莫德納　3張圖看接種對象、時間、地點

記者羅婉庭／新北報導

新北市收到美國贈台250萬劑莫德納首批12.18萬劑，新北市長侯友宜29日宣布，除了72歲以上長者及1至5類公費對象，明日開放預約，2日開始施打。新北市收到美國贈台250萬劑莫德納首批12.18萬劑，新北市長侯友宜29日宣布，不限戶籍之72歲以上長者及1至5類公費對象，明日開放預約，7/2開始施打。

對於莫德納疫苗施打順序，侯友宜表示，年紀在72歲以上、原住民62歲以上的長者，預約時間6/30至7/1，早上8點到晚上10點開放，接種時間為7/2至7/4 早上8點到下午5點，於轄內28處中大型接種站、29區衛生所、33家醫療院所施打，若要接種AZ疫苗，也可向186間合約診所預約。

除了高齡族群依序施打，新北市這波也開放1至5類公費對象，包括第一到第三類之醫事警消人員及地方市府防疫人員、第四類因外交或公務奉派出國人員、以互惠原則提供我國外交人員接種之該國駐臺員眷、代表國家出國之運動員或選手，第五類長照機構及社福照顧系統之人員及其受照顧者與洗腎患者。

中央流行疫情指揮中心稍早公布國內新增54例COVID-19確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增8例死亡。新北市長侯友宜公布最新篩檢數字，28日社區篩檢人數5545人，其中有607人有北農、環南市場接觸史，其中，16人快篩陽，3人有北農接觸史。

截至28日晚間統計，總篩檢量達132,134人，陽性1188人，陽性率0.9％，28日當天，全區篩檢人數中5545人，有607人有北農、環南市場接觸史，其中有16人快篩陽，3人有北農接觸史。

侯友宜也公布，新北市增加的22例中，中和5例，板橋4例，新店3例，三重、土城、泰山各有2例，新莊、五股、汐止、深坑各有1例。其中，家庭感染8人、職場7人、醫院機構5人、不明感染源有2人，而家戶感染佔有36%為最高比例。

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