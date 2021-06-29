北市72歲以上可打莫德納明起預約　一張圖看接種對象、時間、地點

記者袁茵／台北報導

指揮中心26日表示，274萬劑莫德納新冠疫苗將陸續完成檢驗封緘，預計於7月1日起，陸續配送至地方政府衛生局及指定醫療院所。台北市長柯文哲29日宣布，6月30日、7月1日將開放72歲以上長者、55歲以上原住民預約接種疫苗，接種時間為7月2日至7月5日。

台北市政府29日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並針對6月30日開放疫苗預約、萬華龍山寺地下街申請復業、議員爆料北市3天內發100瓶疫苗給振興醫院、與2名台北市民接觸的枋寮確診者確定感染Delta變異株等問題做回應。

柯文哲表示，6月30日、7月1日開放疫苗預約，身份為72歲以上長者、55歲以上原住民，不限於台北市籍，並開放共258家醫療院所（34家醫院、12家聯醫門診部、212家社區診所），接種時間為7月2日至7月5日；這次不同於以往，預約時間是早上8時到下午5時，因為資訊局要將資料整理、跟醫院對接，若開放到太晚，整體加班時間會太長。

柯文哲提醒，34家醫院不一定是在自家醫院做施打，有些是用學校、活動中心，所以預約時要先注意一下接種地址為何。

柯文哲強調，建議用網路預約方式，比較好方便人力、物資、時間安排；若不使用網路預約，這次不會發通知單，民眾得於7月3日、7月4日早上9時到下午5時，打電話給各個區公所的民政課電話預約，「這次不發通知單給你，要讓整個政府有更高效率運作。」

▼北市疫苗接種。（圖／北市府提供）



▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

其他人也看了這些新聞...

►新北明開放預約莫德納 3張圖看接種對象、時間、地點

►北市72歲↑長者「明開放預約打莫德納」 7月2日接種！可選258家院所

►許淑華質疑振興醫院「3天領百瓶疫苗」 北市「沒獨厚」：有發給37家

