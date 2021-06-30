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覺得台灣「防疫很爛」的是哪種人？　網一面倒：正常人

▲▼6/12指揮中心記者會，周志浩，張上淳，陳時中，陳宗彥，莊人祥，羅一鈞。（圖／指揮中心）

▲網友問，覺得台灣防疫很爛的是哪些人，引發熱議。（圖／指揮中心）

記者林彥臣／綜合報導

全球指標性的商業媒體《彭博社》（Bloomberg News），針對全球53個國家 2000億美元以上經濟體的防疫成效，做出最新一期的排名，結果台灣慘跌至全球第44名，名次甚至比巴西還後面。對此就有網友在PTT發問，覺得台灣防疫很爛的是哪些人，引發熱議。

原PO發文指出，台灣從疫情嚴峻的單日確診數百例，到現在單日只有不到100人，絕大多數在雙北，死亡數也比別過少很多，單日死亡只剩個位數，努力斡旋爭取別國捐助的疫苗達數百萬劑，避免被國外壟斷通路，也投入國產疫苗研發，這樣還覺得台灣防疫很爛的是哪種人？

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網友對此回應表示，「正常人」、「有腦子的人」、「腦袋正常的人」、「側翼覺青之外的正常人」、「一般通常理性之人」、「有關心他國防疫措施的人」。

▲▼台灣確診與死亡人數世界排名。（圖／翻攝自YouTube／Roylab Stats）

▲但也有人認為，台灣的防疫在國際間還是算做得很好。（圖／翻攝自YouTube／Roylab Stats）

但是也有網友持不同意見表示，「說正常的人的大概腦子都不太好」、「我覺得一個多月疫情壓下來到這樣很強欸」、「跟去年自己比是爛，但跟全球比排名前幾」、「台灣巨嬰吧，沒有馬上滿足他們就是不好，世界超小」、「台灣的百萬人死亡率，全球第151正常人應該會看過數據再說話，可惜這裡很多不是」。

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