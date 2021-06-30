新竹縣不跟進夜市微解封　美甲、美睫即日恢復營業

▲新竹縣產發處長陳偉志說明，與去年同期相比，餐飲業歇業數未明顯增多。（圖／新竹縣府提供）

記者陳凱力／新竹報導

全台第三級警戒延長至7月12日，許多行業攤商無法營業，造成營運困難甚至危及生計，部分縣市有條件地微解封例如夜市等場所營業，新竹縣考量目前疫情發展，暫不微解封夜市，其餘營業場所仍遵循第三級警戒規定，僅美甲、美睫即日起解封開放。

新竹縣產發處長陳偉志表示，新竹縣目前有12處夜市，其中2處為鄉鎮市公所列管，10處不合規定的夜市，原本就不能營業，無解封與否問題。另2處則為湖口中興夜市和竹東中央市場夜市，目前皆不微解封。竹東中央市場夜市因位處機構群聚熱區周遭，目前疫情仍未完全和緩下來，不適合解封營業；湖口中興夜市也屬移工活動熱區，因此決定暫不解封。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳偉志說明，受到疫情影響，許多店家營運困難，以商業登記歇業的標準來統計，新竹縣今年6月份歇業的商家共有49家，其中有9家是餐飲業。不過陳偉志指出，和去年同時段比較，去年6月份辦理歇業的有54家，其中10家是餐飲業，前年6月的話則有75家，其中21家是餐飲業，以此數據來看，新竹縣目前並未出現明顯增多的歇業商家。

►星河銀「大同10人份不鏽鋼電鍋」牌子老口碑好

►寧選三色豆！苗栗移工便當2主菜曝光 他哀怨：連吃3周快便秘



►衛生所公布殘劑名單曝亮點 50網友手刀！0秒送單才有機會



►菜刀斷喉殺祖母「幫她解脫」！逆孫自首仍遭聲押 2關鍵曝光



►新竹81歲獨居婦打完AZ隔日失聯 破門驚見「沙發上斷氣」